Воскресенье 30 июня , 23:06
Дождь + 16 °
Город
Саммит G20
Саммит G20
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Ситуация в Грузии
Прямая линия с президентом
Экономический форум в Петербурге
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Физкультура

Чемпион России по бадминтону среди ветеранов рассказал о своих увлечениях

Альфия Камилова
• 22:05 • 30 июня 2019
Сейчас Виктор Дурицын готовится к чемпионату мира по бадминтону 
0
doc760s9scowno13ac0r9a8
Сейчас Виктор Дурицын готовится к чемпионату мира по бадминтону 
Фото: Личный архив
Чемпион России по бадминтону среди ветеранов Виктор Дурицын впервые взял ракетку в руки в 60 лет и стал лучшим. Но только спортом его увлечения не ограничиваются.

О Викторе Михайловиче можно писать книги и снимать кино. Неуемная энергия этого человека и интерес к жизни не позволяют ему сидеть без дела. За что бы ни брался, все у него получается!

Родился он в 1948 году в центре Москвы, недалеко от Белорусского вокзала, в доме, где находился знаменитый ресторан «Якорь», и до сих пор любит вспоминать, как дружно ходили по улице Горького на демонстрации, шагали до самой Красной площади, радовались...

— Я учился в школе № 128 на 2-й Тверской-Ямской улице, там давали прекрасное образование. А когда мы переехали в Марьину Рощу, родители определили меня в 607-ю, где я проучился всего год. Там больше следили за дисциплиной, нежели за качеством знаний. И меня, мальчишку свободолюбивого, считали чуть ли не будущим бандитом Марьиной Рощи. Так что вернулся я в свою прежнюю школу, — рассказывает Дурицын.

1966 год был для выпускников особенным: система образования перешла с 11-летнего на 10-летнее обучение, поэтому выпуск был двойным, а значит, и абитуриентов было в два раза больше.

Виктор Дурицын мечтал поступить в Ленинградский институт киноинженеров, хотел стать звукорежиссером. Так получилось, что выпускные экзамены в школе и вступительные в институт он сдавал одновременно и, не получив еще аттестата о среднем образовании, уже стал студентом. Так и остался учиться в своей же школе, только по вечерам и уже студентом ЛИКИ. А работать пошел на киностудию научно-популярных фильмов, где проходил школьную производственную практику.

Новоиспеченный студент и кинематографист был человеком любознательным, активным, спортивным и музыкальным. На киностудии Виктор нашел себе увлечение — настольный теннис, в котором достиг тогда, по его признанию, немалых результатов.

Однажды жена Людмила, с которой они прожили 35 лет и воспитали троих детей, вспомнив о былом увлечении мужа, предложила ему поставить теннисный стол на даче — отличный активный отдых, и дети, и взрослые могут играть в любое время.

— Я этому предложению не обрадовался, — говорит Виктор Михайлович. — Это ж по несколько раз в день придется стол с веранды на улицу и обратно таскать — его ж ни под дождем, ни под прямыми солнечными лучами не оставишь — испортится.

А вот для игры в бадминтон никакого оборудования не требуется. Взял воланчик, ракетки, вышел на полянку и играй в свое удовольствие.

— А как-то увидели объявление: мол, начинает работу секция бадминтона, приглашают всех желающих. Обрадовались: это ж и зимой можно играть! Пришли на занятие и сына Дениса с собой взяли. Там-то и узнали, что бадминтон бывает не только пляжным, но и спортивным. Что волан нужно посылать не так, чтобы напарнику было удобно его взять, а наоборот! И такой у меня спортивный азарт появился, что моментально включился в борьбу.

Главе семейства новая наука давалась лучше, чем остальным, но соревноваться с мастерами Виктор Михайлович не планировал. Но вмешался случай.

— Мы с женой пошли посмотреть турнир в Бауманском институте и встретили там нашего тренера Алексея Викторовича Щербакова с женой Надеждой Ивановной, у них была хорошая микстовая пара, — говорит Дурицын. — А он взял да и заявил нас на участие в турнире. Мы не ожидали, но раз тренер сказал, значит, надо. Мудрый ход, сами бы мы не отважились.

С соревнований возвращались в приподнятом настроении, появилась мотивация, чтобы снова выйти на корт и не ударить в грязь лицом.

— Бадминтон в паре как в шахматы, нужно быстро думать, следить за положением соперников и партнеров, анализировать ситуацию и принимать мгновенные решения, — продолжает Дурицын. — Бадминтон можно сравнить еще и с танцем, нужно хорошо отрепетировать все элементы и с полуслова понимать партнера. Игра сложная, но интересная. Кто приходит в бадминтон, тот остается в нем навеки, как я говорю, начинает «маньячить».

Виктор Михайлович стал постоянным участником соревнований. Эти усилия дали свои плоды. Недавно 71-летний Виктор Дурицын стал чемпионом России и привез в Москву из Евпатории, где проходил ветеранский турнир, полный комплект медалей: золото в паре, серебро в одиночном разряде и бронзу в миксте!

— Я так долго шел к этому, что пока еще самому не верится, что я чемпион! Конечно, мои дочка, два сына и два внука гордятся моими успехами. Один из внуков тоже играет, в основном со мной.  Только у деда времени мало, нужно готовиться к чемпионату мира.

Младший сын Дурицына Денис тоже стал отличным бадминтонистом и помогает отцу готовиться к престижному турниру.

Времени терять нельзя, до соревнований чуть больше месяца: пройдут они с 3 по 11 августа в польском городе Катовице. Виктор Михайлович выйдет на корт во всех категориях, причем в двух, интернациональных — в паре с игроком из Голландии, а в миксте — со швейцаркой.

— Я с ними еще незнаком, но, надеюсь, сыграемся. Была бы у меня постоянная партнерша, было бы легче. Сейчас готовлю себе напарницу: Наташа все ловит на лету, у нее хорошо получается...

Удивительно, как Виктор все успевает: тренироваться, общаться с внуками, писать песни, снимать фильмы! Дурицын — член Союза кинематографистов России, член Гильдии звукорежиссеров, в активе которого более 30 художественных фильмов, десяток телесериалов, несколько мультипликационных фильмов.

Он является номинантом кинопремии «Оскар-2008» за работу над короткометражным анимационным фильмом «Моя любовь» (режиссер Александр Петров), а в «Гофманиаде» режиссера Станислава Соколова восемь персонажей говорят его голосом.

Кстати, голос Виктора Михайловича хорошо известен любителям авторской песни: член Союза писателей России, поэт, бард, лауреат Грушинского фестиваля успел дать более 500 концертов. А совсем недавно стал победителем конкурса «Супердедушка» в своем СВАО и в августе будет представлять округ на финале городского конкурса «Супердедушка-2019». 

Читайте также: Москвичам рассказали, как правильно заниматься спортом на регулярной основе

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Почти 40 рейсов было задержано и отменено в аэропортах столицы
22:2330 июня 2019
Город
Россияне рассказали о том, как предпочитают отдыхать от повседневных дел
22:0730 июня 2019
Общество
Польша заявила о подготовке резолюции против возвращения РФ в ПАСЕ
21:3130 июня 2019
Внешняя политика
Багажная лента в Шереметьеве заработала после получасовой неисправности
21:1230 июня 2019
Город
Компания Илона Маска потеряла три запущенных на орбиту спутника
21:0030 июня 2019
Технологии
Церемония закрытия форума «Армия-2019» прошла в парке «Патриот»
20:5130 июня 2019
Армия
Организаторы саммита G20 на видео обозначили Курилы как часть Японии
20:1230 июня 2019
Город
СК расследует дело об избиении девушки в центре столицы
20:0330 июня 2019
Происшествия
Владимир Путин встретился с Рахмоном и Лукашенко в Минске
19:5330 июня 2019
Внешняя политика
Производство ракетных комплексов С-500 началось в России
19:4530 июня 2019
Армия
Анастасия Приходько собралась баллотироваться в Верховную раду
19:2030 июня 2019
Звезды
Певица из Грузии Нино Катамадзе заявила об отказе выступать в России
19:0030 июня 2019
Звезды
Один человек погиб при столкновении поезда и автомобиля в Оренбургской области
18:3830 июня 2019
Происшествия
Чемезов заявил, что Россия не будет продавать новое оружие зарубежным странам
18:3230 июня 2019
Внешняя политика
Контракты на сумму более 1 триллиона рублей заключило Минобороны на «Армии-2019»
18:1930 июня 2019
Армия
Самый большой аэропорт мира построили в Пекине
18:0530 июня 2019
В мире
Проект «Звездные войны» покинула одна из актрис
17:5230 июня 2019
Кино
Более 70 миллионов мероприятий для детей провел Роскомнадзор в апреле-мае
17:4030 июня 2019
Общество
Режиссер из Чили Себастьян Аларкон скончался в возрасте 70 лет
17:4030 июня 2019
Кино
Песков: Беседа Путина и Мэй по делу Скрипалей проходила жестко и с глазу на глаз
17:2530 июня 2019
Внешняя политика
Президент Франции пообещал посетить Россию на День Победы
17:1630 июня 2019
Внешняя политика
Российский врач прокомментировал исследование о «предсмертных» ощущениях людей
17:0230 июня 2019
Наука
Более 200 моделей новых легковушек представили в России с начала года
16:5030 июня 2019
Транспорт
Юрий Лоза назвал демократов «больными на голову»
16:2530 июня 2019
Звезды
Грузовой автомобиль перевернулся на Каширском шоссе
16:0630 июня 2019
Происшествия
В Сети появились кадры «огненного» ЧП с истребителем
16:0330 июня 2019
Происшествия
Черноморский флот приступил к слежению за военным кораблем США
15:2930 июня 2019
Армия
Трамп рассказал о встречах с «диктаторами» на саммите G20
15:2330 июня 2019
В мире
Найденный на столичной стройке предмет оказался сгнившим электромотором
15:0030 июня 2019
Происшествия
Бывшая жена члена банды Цапков арестована по делу о вымогательстве
14:5630 июня 2019
Происшествия
Сергей Собянин анонсировал благоустройство столичных набережных
14:4530 июня 2019
Город
Матвиенко назвала условие восстановления диалога между Россией и Грузией
14:3030 июня 2019
Внешняя политика
Автодилер «Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами
14:1230 июня 2019
Общество
«Снова дождь»: синоптик рассказала о погоде в Москве в первую неделю июля
14:1030 июня 2019
Город
Скончалась советская актриса Евгения Дембская
14:0430 июня 2019
Культура
«Наглое упорство»: в Крыму прокомментировали заход эсминца США в Черное море
13:5030 июня 2019
Внешняя политика
Роспотребнадзор рассказал, как сохранить зрение школьников
13:1430 июня 2019
Дети
Сотрудники ГИБДД спасли из огня трех человек с помощью троса и покрывала
12:5830 июня 2019
Происшествия
Пушков назвал «эффектным ходом» встречу Трампа и Ким Чен Ына
12:5230 июня 2019
В мире
Мосгортранс прокомментировал ДТП с автобусом и машиной каршеринга на юге столицы
12:4130 июня 2019
Происшествия
Военно-патриотическая киностудия откроется при Минобороны
12:2730 июня 2019
Кино
Сборная России досрочно победила в медальном зачете Европейских игр
12:1630 июня 2019
Спорт
Пушков прокомментировал слова Путина о закате либерализма
11:3930 июня 2019
Общество
Неизвестные напали на кинорежиссера в центре столицы
11:3830 июня 2019
Происшествия
Замминистра обороны заявил, что санкции повлияли на поставки вооружения
11:2530 июня 2019
Армия
Специальные проходческие машины задействовали для строительства БКЛ
11:1130 июня 2019
Город
Задержан подозреваемый в убийстве столичной пенсионерки и ее сына
10:5430 июня 2019
Происшествия
Лидер «Океана Эльзы» оконфузился во время дебатов с Тимошенко
10:4230 июня 2019
В мире
Названы самые распространенные заболевания среди кошек в Москве
10:2630 июня 2019
Животные
Появилось видео с места столкновения автомобиля каршеринга и автобуса
09:5630 июня 2019
Происшествия
Врачи назвали четыре нетипичных признака болезней сердца
09:4930 июня 2019
Здоровье
Более 30 станций и 4 депо: как будет развиваться метро в Новой Москве
09:3730 июня 2019
Транспорт
Ученые выяснили, что испытывает человек перед смертью
09:1730 июня 2019
Наука
Повышение уровня воды ожидается в трех реках Иркутской области
08:4730 июня 2019
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве столичной пенсионерки
08:3530 июня 2019
Происшествия
Семейный фестиваль «Папин день» пройдет в Измайловском парке
08:1230 июня 2019
Город
Современную российскую военную технику показали в боевой динамике
08:0530 июня 2019
Армия
Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух Корей
07:5730 июня 2019
В мире
Синоптики рассказали, какой будет погода в июле-2019
07:4230 июня 2019
Общество
Названы регионы с самой низкой стоимостью ЖКХ
07:2930 июня 2019
Общество
СМИ: Американский эсминец вошел в Черное море
07:1330 июня 2019
В мире
Гастроэнтеролог развеяла главный миф о лапше быстрого приготовления
06:5930 июня 2019
Здоровье
Последний день июня порадует столичных жителей потеплением
06:4430 июня 2019
Город
Роструд разъяснил порядок использования ежегодного отпуска
06:2930 июня 2019
Рынок труда
Свыше 200 подъездов отремонтируют в Митине до конца 2019 года
06:1030 июня 2019
Город
Кардиологи назвали самые опасные для сердца месяцы
05:4530 июня 2019
Здоровье
Автоэксперты составили рейтинг самых популярных премиум-машин в России
05:2030 июня 2019
Общество
Расписание электричек Горьковского направления изменят на два дня
04:5030 июня 2019
Транспорт
Крупный пожар в центре Москвы потушен
04:3230 июня 2019
Происшествия
Продажи кондиционеров из-за жары выросли почти наполовину
04:1830 июня 2019
Товары
Найден ген ожирения европейцев
03:5630 июня 2019
Наука
Объявлен лауреат Гран-при ХVI конкурса имени Чайковского
03:3930 июня 2019
Музыка
Свыше сотни пожарных направлены на тушение дома в Хамовниках
03:1130 июня 2019
Происшествия
Специалисты НАСА рассчитали размеры Тунгусского метеорита
02:5530 июня 2019
Наука
Определены лучшие города для корабельных экскурсий
02:3030 июня 2019
Туризм
Россияне описали отдых своей мечты
01:4130 июня 2019
Туризм
Стало известно, каким домашним животным отдают предпочтение москвичи
01:1730 июня 2019
Животные
Минтранс пригрозил дальнобойщикам лишением прав за перевес
00:5530 июня 2019
Транспорт
Владимир Путин отдал распоряжения по ситуации в Иркутской области
00:1330 июня 2019
Происшествия
Три человека погибли в аварии на подмосковной трассе
23:5629 июня 2019
Происшествия
Роспотребнадзор объяснил задержку высадки самолета в Домодедове
23:1629 июня 2019
Происшествия
Япония осенью смягчит визовый режим для российских бизнесменов и студентов
21:4629 июня 2019
Внешняя политика
Перекрытие улиц отменили в столице во время проведения велоночи
21:2029 июня 2019
Транспорт
Один человек пострадал в результате столкновения четырех автомобилей на МКАД
21:0729 июня 2019
Происшествия
Стрельба произошла в торговом центре Новосибирска
20:4929 июня 2019
Происшествия
Самолет вынужденно сел во Внукове из-за плохого самочувствия пассажира
20:2629 июня 2019
Происшествия
Владимир Путин внепланово посетит Иркутскую область из-за ситуации с паводком
20:0029 июня 2019
Внутренняя политика
Телеведущие не пришли к согласию в том, «великий» Путин или «отличный»
19:3829 июня 2019
Общество
Суббота стала самым холодным днем более чем за 70 лет в столице
19:2229 июня 2019
Город
Путин подсказал дорогу «потерявшейся» Меркель
18:3229 июня 2019
Внешняя политика
Мосгаз применит уникальные технологии при реконструкции газопроводов
18:3029 июня 2019
Город
Трактор стоимостью более четырех миллионов рублей украли в ТиНАО
18:2029 июня 2019
Происшествия
Более 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах столицы
17:5829 июня 2019
Город
Столичная полиция проверяет все сигналы о подделке подписей
17:5529 июня 2019
Город
Российский гимнаст завоевал золото в многоборье на Европейских играх
17:5529 июня 2019
Спорт
Число подтопленных жилых домов в Иркутской области превысило 4 тысячи
17:2829 июня 2019
Происшествия
Москвичам посоветовали добираться на концерт «Машины времени», используя метро
17:2029 июня 2019
Город
РПЦ предложила изучать библию в школах из-за недостатка нравственности
17:0829 июня 2019
Религия
МИД РФ простил Боррелю слова о том, что Россия — «старый враг» Европы
16:3229 июня 2019
Внешняя политика
СК возбудил уголовное дело после убийства человека на Курском вокзале
16:2229 июня 2019
Происшествия
Путин обсудил с премьер-министром Японии ситуацию вокруг КНДР
16:0329 июня 2019
Внешняя политика
Сергей Собянин: Продолжается интеграция МЦК в систему городского транспорта
16:0129 июня 2019
Город
Владимир Путин заявил, что для реализации нацпроектов задействуют японские технологии
15:5829 июня 2019
Город
«Надо быть скромнее»: Пушков рассказал о тревожных звонках для Украины
15:3629 июня 2019
Внешняя политика
Жена правителя Дубая сбежала от мужа с 40 миллионами долларов
15:1329 июня 2019
В мире
Спектакли «Школы современной пьесы» сократят из-за решения суда
14:5729 июня 2019
Культура
Форум «Мой район»: москвичам расскажут, как сохранить здоровье
14:4929 июня 2019
Город
Центр экспертизы качества сырья и продуктов открыли в Москве
14:3629 июня 2019
Город
Страны «Большой двадцатки» выступили против использования Интернета террористами
14:1829 июня 2019
В мире
Бывший спартаковец Глушаков переехал работать в Чечню
13:3929 июня 2019
Спорт
Вандалы повредили Банковский мост в Санкт-Петербурге после реставрации
13:3329 июня 2019
Происшествия
Владимир Путин ответил на критику со стороны Элтона Джона
13:2829 июня 2019
Внешняя политика
Дональд Трамп назвал Владимира Путина «прекрасным парнем»
13:1529 июня 2019
Внешняя политика
Росгвардия эвакуирует население в зоне паводков на территории Иркутской области
13:1429 июня 2019
Происшествия
Более половины месячной нормы осадков выпало в столице за двое суток
13:0129 июня 2019
Город
Более 15 тысяч москвичей переедут в рамках программы реновации в 2020 году
12:5229 июня 2019
Город
Дорогу к аэропорту Шереметьево открыли после подтопления
12:5029 июня 2019
Происшествия
Путин высказался по поводу освобождения украинских пленных
12:1829 июня 2019
Внешняя политика
Путин рассказал об отсутствии прорывных решений на саммите G20
12:1629 июня 2019
Внешняя политика
Строительство юго-западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году
11:5529 июня 2019
Город
Загрузить еще

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
Эфиры Вечерка-ТВ

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

Ольга Кузьмина

ЗОЖ – это пока не о нас

Ольга Маховская

Аборт, еще аборт!

Юрий Совцов

Хватит бежать

Елена Булова

«Машина» нашего времени

Александр Никонов

Наказывать нельзя, а убивать можно...

Александр Лосото

Право на правду

Сергей Лесков

Как простофиля Хрущев перехитрил сталинистов...

Никита Миронов

Хватит хайпа. Пора по существу

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER