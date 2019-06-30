Чемпион России по бадминтону среди ветеранов рассказал о своих увлечениях

О Викторе Михайловиче можно писать книги и снимать кино. Неуемная энергия этого человека и интерес к жизни не позволяют ему сидеть без дела. За что бы ни брался, все у него получается!

Родился он в 1948 году в центре Москвы, недалеко от Белорусского вокзала, в доме, где находился знаменитый ресторан «Якорь», и до сих пор любит вспоминать, как дружно ходили по улице Горького на демонстрации, шагали до самой Красной площади, радовались...

— Я учился в школе № 128 на 2-й Тверской-Ямской улице, там давали прекрасное образование. А когда мы переехали в Марьину Рощу, родители определили меня в 607-ю, где я проучился всего год. Там больше следили за дисциплиной, нежели за качеством знаний. И меня, мальчишку свободолюбивого, считали чуть ли не будущим бандитом Марьиной Рощи. Так что вернулся я в свою прежнюю школу, — рассказывает Дурицын.

1966 год был для выпускников особенным: система образования перешла с 11-летнего на 10-летнее обучение, поэтому выпуск был двойным, а значит, и абитуриентов было в два раза больше.

Виктор Дурицын мечтал поступить в Ленинградский институт киноинженеров, хотел стать звукорежиссером. Так получилось, что выпускные экзамены в школе и вступительные в институт он сдавал одновременно и, не получив еще аттестата о среднем образовании, уже стал студентом. Так и остался учиться в своей же школе, только по вечерам и уже студентом ЛИКИ. А работать пошел на киностудию научно-популярных фильмов, где проходил школьную производственную практику.

Новоиспеченный студент и кинематографист был человеком любознательным, активным, спортивным и музыкальным. На киностудии Виктор нашел себе увлечение — настольный теннис, в котором достиг тогда, по его признанию, немалых результатов.

Однажды жена Людмила, с которой они прожили 35 лет и воспитали троих детей, вспомнив о былом увлечении мужа, предложила ему поставить теннисный стол на даче — отличный активный отдых, и дети, и взрослые могут играть в любое время.

— Я этому предложению не обрадовался, — говорит Виктор Михайлович. — Это ж по несколько раз в день придется стол с веранды на улицу и обратно таскать — его ж ни под дождем, ни под прямыми солнечными лучами не оставишь — испортится.

А вот для игры в бадминтон никакого оборудования не требуется. Взял воланчик, ракетки, вышел на полянку и играй в свое удовольствие.

— А как-то увидели объявление: мол, начинает работу секция бадминтона, приглашают всех желающих. Обрадовались: это ж и зимой можно играть! Пришли на занятие и сына Дениса с собой взяли. Там-то и узнали, что бадминтон бывает не только пляжным, но и спортивным. Что волан нужно посылать не так, чтобы напарнику было удобно его взять, а наоборот! И такой у меня спортивный азарт появился, что моментально включился в борьбу.

Главе семейства новая наука давалась лучше, чем остальным, но соревноваться с мастерами Виктор Михайлович не планировал. Но вмешался случай.

— Мы с женой пошли посмотреть турнир в Бауманском институте и встретили там нашего тренера Алексея Викторовича Щербакова с женой Надеждой Ивановной, у них была хорошая микстовая пара, — говорит Дурицын. — А он взял да и заявил нас на участие в турнире. Мы не ожидали, но раз тренер сказал, значит, надо. Мудрый ход, сами бы мы не отважились.

С соревнований возвращались в приподнятом настроении, появилась мотивация, чтобы снова выйти на корт и не ударить в грязь лицом.

— Бадминтон в паре как в шахматы, нужно быстро думать, следить за положением соперников и партнеров, анализировать ситуацию и принимать мгновенные решения, — продолжает Дурицын. — Бадминтон можно сравнить еще и с танцем, нужно хорошо отрепетировать все элементы и с полуслова понимать партнера. Игра сложная, но интересная. Кто приходит в бадминтон, тот остается в нем навеки, как я говорю, начинает «маньячить».

Виктор Михайлович стал постоянным участником соревнований. Эти усилия дали свои плоды. Недавно 71-летний Виктор Дурицын стал чемпионом России и привез в Москву из Евпатории, где проходил ветеранский турнир, полный комплект медалей: золото в паре, серебро в одиночном разряде и бронзу в миксте!

— Я так долго шел к этому, что пока еще самому не верится, что я чемпион! Конечно, мои дочка, два сына и два внука гордятся моими успехами. Один из внуков тоже играет, в основном со мной. Только у деда времени мало, нужно готовиться к чемпионату мира.

Младший сын Дурицына Денис тоже стал отличным бадминтонистом и помогает отцу готовиться к престижному турниру.

Времени терять нельзя, до соревнований чуть больше месяца: пройдут они с 3 по 11 августа в польском городе Катовице. Виктор Михайлович выйдет на корт во всех категориях, причем в двух, интернациональных — в паре с игроком из Голландии, а в миксте — со швейцаркой.

— Я с ними еще незнаком, но, надеюсь, сыграемся. Была бы у меня постоянная партнерша, было бы легче. Сейчас готовлю себе напарницу: Наташа все ловит на лету, у нее хорошо получается...

Удивительно, как Виктор все успевает: тренироваться, общаться с внуками, писать песни, снимать фильмы! Дурицын — член Союза кинематографистов России, член Гильдии звукорежиссеров, в активе которого более 30 художественных фильмов, десяток телесериалов, несколько мультипликационных фильмов.

Он является номинантом кинопремии «Оскар-2008» за работу над короткометражным анимационным фильмом «Моя любовь» (режиссер Александр Петров), а в «Гофманиаде» режиссера Станислава Соколова восемь персонажей говорят его голосом.

Кстати, голос Виктора Михайловича хорошо известен любителям авторской песни: член Союза писателей России, поэт, бард, лауреат Грушинского фестиваля успел дать более 500 концертов. А совсем недавно стал победителем конкурса «Супердедушка» в своем СВАО и в августе будет представлять округ на финале городского конкурса «Супердедушка-2019».

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