Аборт, еще аборт!

Человечество должно давно уже забыть слово «аборт», научиться управлять инстинктами, рожать детей, подготовившись. Но оно развивается шизофренически: с одной стороны растет ценность детей, очереди на усыновление на много лет, развиваются технологии зачатия и вынашивания, с другой стороны растет число тех, кто отказывается от детей вообще, или относится к детям пренебрежительно, что, в общем, все равно. Большой вопрос, что хуже аборт или мучительная жизнь маугли в застенках?

Открытым остается и вопрос ответственности: кто отвечает за незапланированную беременность - потенциальная мать, биологический отец ребенка, или, в случае несовершеннолетних, прародители, не научившие своих темпераментных детей элементарным навыкам контрацепции? Кто будет оплачивать - минимум аборт, максимум рождение и воспитание малыша? Если государство отказывается оплачивать услугу по страховке OMC (бесплатно для граждан), оно заявляет фактически, что ему нужны дети, а не аборты. За детей государство готово платить. Недавно премьер сделал новое предложение – увеличить пособие на содержание детей от 1,5 до 3 лет.

Принцип социальной справедливости требует, чтобы категория страховки соотносилась с социальным статусом потенциальной роженицы Фото: https://pixabay.com/

Принцип социальной справедливости требует, чтобы категория страховки соотносилась с социальным статусом потенциальной роженицы. Карьерно-ориентированные женщины рожают мало, поздно, по плану, готовятся за два года к беременности, статистическую панораму страны не определяют. Их усилия направлены на поддержание высокого уровня жизни и образования у своих детей. Ранние роды у тех, кто еще ничего не умеет, и ничего не достиг, ни за что пока не заплатил, да и нечем особо, кроме молодости. Незапланированные роды также у тех, кто одержим страстью и живет по принципу «будь, что будет!». Еще живы «бойцы сексуального фронта», которые считают, что предохраняются только слабаки и невротики, а настоящие герои всегда идут вперед. Так что группа риска в списке «На аборт!» состоит из неопытных, неграмотных, отчаянных и экстравагантных. У таких обычно лишних денег нет. Так что я за сохранение ОМС хотя бы из гуманных соображений.

За этим торгом, кто кому должен, кому расплачиваться, скрывается трагедия миллионов рожениц, которых в очередной раз унижают рассуждениями типа «сама виновата». Мы знаем, что при любом раскладе расплачиваться будут женщины. Страховка должна, по уму, покрывать не только операцию, но и психологическое сопровождение. Потому что аборт – это не зуб вырвать, это еще шлейф депрессии и чувства вины, иногда пожизненные, за то, что вопреки охранному материнскому инстинкту, женщина позволила убить в себе жизнь.

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