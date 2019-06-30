Антиквариат и винтаж: что можно найти на блошиных рынках

Блошиный рынок открылся во дворе Музея Москвы. Корреспондент «Вечерки» выяснила, что движет коллекционерами антиквариата и насколько это прибыльный бизнес.

Наследственное

Елизавета Рывина — молодая москвичка, не так давно окончившая факультет журналистики одного из крупных российских университетов. Родители — владельцы антикварного магазина. Подучившись семейному ремеслу, Лиза открыла собственную лавку, главными товарами которой являются винтажные украшения.

— Во Франции, Бельгии, Нидерландах я посещаю антикварные рынки и ярмарки, аукционы, собираю ювелирные изделия, — рассказывает она. — Любопытно, что на европейских ярмарках больше половины покупателей — россияне. У нас в Москве товар идет очень хорошо.

На прицеле — маркированные вещи известного бренда. Приобрести одно украшение можно за 70 евро, перепродав на родине с наценкой около 50 процентов.

Елизавета Рывина с винтажным браслетом Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

— На ценообразование влияет не только наличие клейма, но и состояние вещи, — добавляет Лиза. — Винтаж чаще всего кто-то уже носил, поэтому чем меньше потертостей и царапинок, тем выше стоимость. А вот узнать историю товара чаще всего невозможно: на аукционах украшения реализуются большими лотами. Но, конечно, если я покупаю сережки на ярмарке у какой-нибудь европейской бабушки, я обязательно расспрошу ее о прошлом своего приобретения.

Аудитория винтажных маркетов, по словам Лизы, делится на две категории: молодые девчонки, желающие подражать кинодивам, или женщины в возрасте, готовые отдать любые деньги за кольцо времен своей юности.

— Сейчас попасть в этот бизнес довольно легко, — считает коллекционер. — Любая студентка, у которой есть три пары винтажных сережек, уже считает себя знатоком. Но в серьезном бизнесе без специализированных знаний ты будешь выглядеть попросту смешно. Главное — не обманывать клиентов и заботиться о своей репутации. Лучше заработать меньше, но иметь хороший имидж в профессиональных кругах.

Ведь именно на имидже продавца держится доверие клиента: распознать подделку или новодел даже зоркому глазу очень сложно.

— Можно найти антикварный чайник в идеальном состоянии, и ему действительно будет сто лет, — объясняет Лиза. — А можно напороться на китайское украшение, которое вчера выпустили со станка и специально состарили. Так что единственный совет — покупать вещи у проверенных продавцов, имя которых на слуху.

Слоны и куклы

У Натальи и Павла Медведовичей, всю жизнь проработавших в сфере туризма и гостиничного бизнеса, весьма необычное хобби: коллекционирование старых кукол и фигурок слонов.

— Есть довоенная кукла из Неаполя, 1940 год, — показывает собрание Наталья. — Она умеет закрывать глазки, пищит, если ее наклонить, а на спине есть клеймо завода. А вот европейские сувенирные куклы, славянские фигурки в народных костюмах 1920-х годов.

Наталья и Павел Медведовичи на фоне своего развала Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Десятилетиями собирая свою коллекцию, супруги никогда не участвовали в ярмарках или барахолках, однако в конце концов столкнулись с банальнейшей проблемой: в доме попросту не осталось места.

— Каждая вещь, без преувеличения, дорога сердцу, — добавляет Наталья.

— Что-то мы привезли из путешествий, что-то нашли здесь, в Москве, некоторые фигурки нам подарили знакомые художники. Есть вещи, которые перешли к нам в руки целыми коллекциями от других владельцев. И вот, наконец, мы решили найти им новые семьи.

Философия Натальи и Павла Медведовичей — дать жизнь каждой вещи.

— Предметы должны переходить к новым обладателям, должны радовать и накапливать собственную историю, — объясняет Павел. — Кроме того, мы стараемся общаться с покупателями, узнавать о них как можно больше, интересуемся мотивами приобретений. Например, у нас была большая коллекция будуарных кукол-обезьян. И к нам обратились люди, у которых есть аналогичное собрание. Понятно, что это не прихоть и не поддельный интерес, а значит, вещи попадут к хорошим владельцам.

Серьезных коллекционеров, по словам Натальи, в Москве очень мало. Редко кто знает историю своих раритетов, чаще — тащат все, что нравится.

— Лучше приобретать не очень старые, но по-настоящему интересные и уникальные предметы, — считает Павел. — Спустя какое-то время они обзаведутся собственным прошлым и уже для будущего поколения станут винтажем.

Подержи ее в руках

Ксения Непотребная на антикварных и винтажных ярмарках выступает в роли покупателя. Девушка не пропускает ни одной столичной барахолки, нередко заглядывая в палатки торговцев в компании мамы.

— Я очень люблю красивые предметы с богатой историей, — рассказывает Ксюша. — Мне понравилась фраза одной из продавщиц: «Если не можешь понять, нравится тебе вещь или нет, подержи ее в руках». Действительно, стоит взять ту или иную безделушку — и понимаешь, твое ли это.

Сама Ксения уже является владелицей собственной коллекции ангелов: у нее дома около пятидесяти фигурок. Правда, до сумасшествия увлечение не доходит. Максимальная сумма, которую москвичка готова отдать за приобретение, — тысяча рублей.

— Поверьте, и за такие деньги можно найти невероятные вещи! — считает она. — Как-то в Португалии я встретила дедушку, который возле собственного дома распродавал фигурки по 4 евро, причем достаточно старинные. На одной из московских ярмарок я видела фигурку футболиста, сделанную в советское время, аналогичная до сих пор стоит на полке у моей бабушки. Так вот, ее стоимость на ярмарке — почти двадцать тысяч! А прозрачный голубой графин, например, видела всего за 500 рублей — даже обидно, ведь это вещь из моего детства!

Это бизнес...

Необычный для винтажных рынков товар предлагает Дана Субботина: в ее шатрах — японские платья 1970–1980-х годов.

— Мне всегда нравились две вещи — винтаж и наряды, — объясняет свое увлечение Дана. — И в какой-то момент я поняла, что это может стать крутым хобби. А оно постепенно переросло в бизнес: сейчас у меня уже отлаженная схема работы с поставщиками и постоянная база клиентов.

Каждая вещь в коллекции уникальна: не совпадает ни принт, ни крой, ни манера отделки ткани.

Специалисты по японскому винтажу Дана и Мария Субботины Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Сама Дана гордо заявляет: японский винтаж подходит только тем, кто не хочет быть похожим на других.

— В азиатских городах есть несколько так называемых хабов — мест, которые собирают винтаж с разных уголков континента и потом распределяют по покупателям, — объясняет схему коллекционер. — В такой схеме есть один минус: ты никогда не узнаешь историю наряда.

Может, в нем ходила японская принцесса, а может, его просто купили на рынке. Цена вещи формируется из ее себестоимости, накрутки поставщика, логистики и «растаможки».

— На почте проверяют любой груз, — объясняет Дана. — И если хоть одна строчка в документах не в порядке, посылку просто развернут. Нужно оформлять бумаги, платить налоги, выяснять нюансы...

...а не хобби

У Вячеслава Оргасова в собственности — около двадцати ретроавтомобилей. В ряд выстроены и коричневый «Москвич» 400/420А 1950 года, и зеленая «Победа» 1955-го, и «Волга» за 1,2 миллиона и со смешным для такой машины пробегом в 50 тысяч километров.

— Это не хобби, это профессия, — утверждает Вячеслав. — Что-то перепродаю, что-то сдаю в аренду на разные фестивали, ралли или съемки исторического кино. Спрос есть. Иногда даже студенты в качестве первой машины предпочитают не ржавую «девятку», а какой-нибудь ретро-«москвич», к которому достаточно чуть-чуть приложить руки — и будет завидный экспонат.

Вместе со знакомыми Вячеслав снимает этаж паркинга. Содержать столько автомобилей — недешевое удовольствие. Некоторые инспекторы попросту не понимают, как проводить техосмотр старой машины. Например, автомобиль без поворотников и стоп-сигналов по современным правилам выезжать на столичные магистрали не должен. И чтобы получить разрешение, владельцу приходится напоминать про волшебные слова, упомянутые мелким шрифтом в техническом регламенте: «если это предусмотрено конструкцией». Но спорить порой приходится долго.

Вячеслав Оргасов со своими машинами Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

— Главное — круглогодично отапливаемое помещение с положительной температурой и постоянная смена жидкости, — уверяет Вячеслав. — И если следовать рекомендациям заводских инструкций, машина будет на ходу, как и пятьдесят лет назад. Я иногда выезжаю на своем кабриолете покататься просто так, для души. Прохожие сворачивают шеи, оглядываясь, поднимают большой палец вверх, кричат вслед… Непередаваемое ощущение!

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