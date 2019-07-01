Торговый сбор для малого бизнеса в Москве снизился
Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы напоминает, что с 1 июля начинает действовать новая — сниженная — ставка торгового сбора для предприятий малого бизнеса.
В соответствии с изменениями в столичный закон «О торговом сборе» отныне объекты площадью менее 300 квадратных метров будут облагаться по ставке от двух до десяти процентов — в зависимости от конкретного метража и места расположения.
Ожидается, что под действие сниженного торгового сбора попадут 38,5 тысячи торговых точек, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Как рассказал ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов, данная мера является еще одной формой стимулирования развития столичного малого бизнеса.
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