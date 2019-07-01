Дмитрий Медведев предложил способ борьбы с хамством в ЕР
Председатель «Единой России» и глава российского правительства Дмитрий Медведев накануне открытия партийной конференции перечислил важнейшие для ЕР темы.
В их числе Медведев назвал инструменты контроля над работой «Единой России». Премьер посетовал, что несмотря на обилие политиков, достойных уважения «за их трудолюбие и внимательное отношение к людям», чаще в центре внимания оказываются иные представители партии — «те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам».
Очевидным инструментом борьбы с этим явлением Медведев назвал внутрипартийный контроль, но призвал не забывать и о внешних контролерах — к ним премьер-министр причислил средства массовой информации, блогеров и активистов в социальных сетях.
Дмитрий Медведев призвал «учиться общаться и сотрудничать с ними», а также оказать со стороны ЕР поддержку авторам журналистских расследований — при условии, что речь не идет об изобретении фейковых новостей, пишут «Известия».
Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин обратил внимание на вопрос о «банде из «Единой России», заданный одним из россиян. Президент отметил, что не хотел бы называть «бандой» тех, кто «стоял у руля в 90-х годах». Глава государства отметил, что правящая партия взяла на себя ответственность за ситуацию в России и работает над ее улучшением.
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