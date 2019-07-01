Свыше 110 подъездов отремонтируют в Головинском районе до конца лета
• 02:42 • 1 июля 2019
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В 76 подъездах ремонт уже проведен
Фото: Наталия Нечаева "Вечерняя Москва"
Префектура Северного административного округа поделилась планами дальнейшего благоустройства Головинского района.
До конца лета 2019 года в жилых домах в Головинском районе планируют отремонтировать 113 подъездов, причем в 76 подъездах ремонт уже проведен: работу приняла Мосжилинспекция, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что власти Северо-Западного административного округа запланировали отремонтировать до конца 2019 года 215 подъездов жилых домов в районе Митино.
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