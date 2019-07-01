Октябрьская железная дорога оценила ущерб от хищения имущества
Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщает, что с начала 2019 года ущерб от хищения имущества магистрали составил более 7,5 миллиона рублей.
Как уточняют в ОЖД, в первые пять месяцев текущего года было совершено свыше 160 хищений имущества железной дороги, за это задержаны 163 подозреваемых. В большинстве случаев злоумышленники пытались украсть элементы строения пути и оборудование из цветных и черных металлов.
Вместе с тем отмечается сокращение числа случаев хищения на 8,8 процентов в сравнении с 2018 годом, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что серьезный сбой произошел на Октябрьской железной дороге из-за хищения неизвестными 1,5 километра кабеля: движение было нарушено на двух главных путях, что затронуло свыше 30 поездов дальнего следования и 9 высокоскоростных поездов «Сапсан».
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