Ученые нашли ответ на главный вопрос трансплантологии
Специалисты из Сеченовского университета, Института фотонных технологий РАН, Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН и Ирландского национального университета приблизились к решению одной из основных проблем трансплантологии — сокращению риска отторжения пересаженных тканей или органов.
Как объяснил директор Института регенеративной медицины Сеченовского университета Петр Тимашев, отторжение является нормальной реакцией организма, который включает иммунный ответ на внедрение чужеродного объекта. Однако пациенту это может стоить жизни.
Чтобы минимизировать негативные последствия, ученые обратились к свойствам сшивающих агентов — это составы, которыми перед трансплантацией обрабатывают биологический материал. Оказалось, что в зависимости от выбора агента меняются свойства тканей для пересадки — а значит, можно выбирать оптимальный набор характеристик для каждого конкретного случая, снижая риск отторжения.
В частности диизоцианат придает шероховатость — поэтому хорошо подходит для костного имплантата. Эпоксисоединение повышает стойкость к ферментам, что крайне важно в сердечно-сосудистой хирургии, цитируют Тимашева «Известия».
Напомним, 18 марта московские врачи приняли роды у женщины с трансплантированными легкими. Такая операция была проведена впервые в России.
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