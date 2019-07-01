Прививки от клещевого энцефалита сделали 2,6 миллиона россиян
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что с начала 2019 года более 2,6 миллиона жителей России сделали прививки от клещевого энцефалита.
На данный момент подтвержденные случаи заболевания энцефалитом и боррелиозом единичны, число обращений пострадавших от укусов клещей остается на уровне многолетних значений.
В планах ведомства привить еще 3,1 миллиона россиян. Чтобы проинформировать людей о необходимости профилактических мер, организована просветительская кампания с участием телеканалов и других средств массовой информации, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что свыше 14 тысяч москвичей сделали прививки от клещевого энцефалита с начала сезона в 2019 году.
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