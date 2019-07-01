Пол-литра самомнения с кокосовым сиропом...

Психиатр-нарколог Московского научно-практического центра наркологии Юлия Шевцова во всеуслышание объявила о самых главных зависимостях москвичей. Согласно ее массовому диагнозу, больше всего жители столицы страдают кофеманией и трудоголизмом. Вот уж действительно... Тут и медицинского образования не нужно, чтобы сделать подобное заключение.

Людей с кофейными стаканчиками по городу — десяток на квадратный метр. В метро, в офисах, в парках — шагают, прихлебывая из дырочки в крышечке по улицам. Только вряд ли каждый подсел на кофе так, чтобы аж до зависимости. Некоторые психологи, например, считают, что говорить надо не о зависимости, а, извините, о понтах. Об модном образе, слизанном нами из американских киношек.

Кофе в стакане, купленное на бегу, это послание бренному миру — «боже, я так смертельно занят, что только и успеваю, что перехватить кофе на лету. Я востребован, успешен и не трачу времени на пустяки. Для меня работа превыше всего». Это не правда, это знак. Как распущенный павлиний хвост, который превращает курицу-переростка в «пахана». Связана ли подобная демонстрация с трудоголизмом, о котором говорит Шевцова? Может быть, с показным. Хотя реальная зависимость от работы среди столичных жителей тоже должна быть. Потому что многие трудятся не результата ради, а чтобы кому-то что-то доказать. Они рабы перфекционизма. Им мало просто приносить пользу, делая то, что умеют. Им подавай первые строчки в рейтингах, упоминание в докладах об успехах на совещании, благосклонность начальства.

Трудно не стать трудоголиком, когда тебе постоянно «подливают» культивированием глянцевой успешности Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Трудно не стать трудоголиком, когда тебе постоянно «подливают» культивирование глянцевой успешности. Многозадачность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат. Коучи! Как скачки гнедых: кто всех обойдет, получит мешок сена в виде признания собственной исключительности на фоне прочих кляч. И зависимости от комфорта и вкусной еды, которые тоже диагностировала у москвичей Юлия Шевцова, по-моему, оттуда же, от подвешенной перед носом морковки в виде лакшери всего, что только бывает в природе. Почувствуй себя особенным, ешь по утрам круассаны с осетриной! И по телевизору показывают: смотри, селебрити именно так и делают! Как в лучших домах Лондона. Не будь собой, это пошло...

И нанизывается на нитку зависимостей москвичей новая бусина — пристрастие к просмотру новостей и социальных сетей. Ну а как же, надо же знать, как люди живут, сверять вектор время от времени, быть в тренде. Как с тем же самым кофе в картонных стаканчиках. Бариста — это тоже тренд. А кофеен в Москве столько, что в глазах рябит. Даже в самых захудалых около вокзальных подворотнях. Не кофе там продают, а самомнение разливают по стаканчикам. По 200, 400 и 500 грамм, со сливками и кокосовым сиропом.

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