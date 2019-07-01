Петр Бирюков рассказал о масштабной очистке фасадов зданий в Москве
Около 42 тысяч фасадов промоют в столице до 1 августа 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в этом году ожидается самая масштабная промывка фасадов в истории города. К началу июля в Москве уже промыли 13 тысяч 619 фасадов многоквартирных домов и 5 тысяч 746 — нежилых зданий.
Работы в столице ведутся с апреля. Промывку осуществляют в зависимости от уровня загрязнения. Она происходит по периметру здания или частично. Специалисты также выполняют малярные и штукатурные работы.
Очистку фасадов от серьезных загрязнений проводят по аэрогидродинамической технологии с применением специализированных средств, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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