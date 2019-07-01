Россиян предупредили о зараженной черешне на прилавках и в магазинах

Таможенные службы продолжают перехватывать отравленную черешню, попадающую на российские и, в частности, столичные прилавки.

По данным государственного инспектора отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по Карелии Марии Суровцевой, уже были выявлены две партии подкарантинной продукции «черешня свежая». Товар, зараженный восточной плодожоркой, везли из Узбекистана.

Ввоз негодной продукции связан отчасти с тем, что отечественные производители выращивают максимум восемь процентов от объема, который поставляется на рынки и в магазины России. По словам продавцов, в отечественной черешне нет такого спроса, как в ягодах из Азербайджана, Армении, Турции и так далее.

— Мы привозим то, что требуется, и то, что люди хотят, а не то, что нам, допустим, нравится. Мне кажется, нет разницы, откуда она — лишь бы была вкусная, была чистая, страна не имеет значения, — подчеркнула продавец Ирма Соценава.

Покупателей призывают более внимательно относиться к выбору черешни. На вид она выглядит спелой и аппетитной, но на это и расчет продавца, у которого часто может не оказаться документов о санитарном контроле. Нередко, отмечается в сюжете РЕН ТВ, бумаги подделываются прямо за прилавком.

Стоит отметить, что небольшие улучшения в вопросе качества поставляемых ягод все же наблюдаются. Крымские сельхозпроизводители начали постепенно внедрять новые технологии посадки деревьев, лучше их удобряют и ухаживают за ними.

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