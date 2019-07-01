Депутат ответил на заявление эксперта о самом страшном для США оружии РФ
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что в США многие пришли к пониманию, что Россия является для них потенциально серьезным конкурентом.
Американский экономист Байрон Кинг 30 июня сообщил, что, по его мнению, у России имеется оружие пострашнее ядерного арсенала.
Самым мощным «оружием» он назвал золотые резервы страны и национальную валюту РФ, сообщает Newinform со ссылкой на зарубежные источники.
По его мнению, Россия может доставить США проблемы в финансовом секторе.
Депутат Антон Морозов отметил, что согласен с выводами американского эксперта относительно российской национальной валюты и запасов золота, но его смущает используемая терминология.
— Это чрезмерно категоричные слова: оружие, угроза и так далее. Тут ведь речь идет о богатствах нашей страны, о природных ресурсах, которых у нас действительно очень много, — отметил он в комментарии ФАН.
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