Эксперт положительно оценил новые правила продажи молочной продукции в РФ
Координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко в комментарии Nation News положительно оценил изменения в правилах продажи молочной продукции в России.
C 1 июля в России начали действовать новые правила продажи молочных продуктов. Согласно им, «молочка» без содержания заменителя молочного жира должна стоять на отдельной полке.
Соответствующее постановление правительства было принято в конце января, передает RNS.
Эксперт Александр Бражко считает, что нововведение поможет покупателям делать осознанный выбор при покупке молочной продукции, так как теперь продавцы не смогут смешивать на одной полке натуральную продукцию и товары с заменителями.
— Многие потребители сталкивались с тем, что, выбирая традиционный молочный продукт, они потом обнаруживали, что покупают что-то с заменителем молочного жира, — отметил эксперт.
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