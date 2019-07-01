Останкинский суд рассмотрит дело о вымогательстве у москвича
• 12:24 • 1 июля 2019
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Подозреваемые неоднократно требовали у мужчины передать им денежные средства и квартиру
Фото: Следственный комитет РФ
Останкинский районный суд рассмотрит уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.
По его словам, следствие завершило расследование данного уголовного дела. Подозреваемые неоднократно требовали у мужчины передать им от одного до 2,5 миллиона рублей и квартиру. Они оказывали психологическое давление на потерпевшего, а также угрожали ему расправой.
— Опасаясь за себя и своих близких, гражданин обратился в правоохранительные органы с заявлением, — цитирует Юрия Титова агентство городских новостей «Москва».
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