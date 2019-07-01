Первый канал начал кастинг на новый «Голос»
Главный песенный конкурс страны вновь разыскивает таланты.
Отбор кандидатов стартовал 1 июля. На сайт Первого канала поступили тысячи заявок от участников, из них приемная комиссия отобрала 600 претендентов. Теперь начался более жесткий отбор — из этих шести сотен будут отобраны 120 человек, которые и примут участие в «слепых прослушиваниях».
Параллельно с отбором на «Голос», который уже можно назвать классическим, в Останкине проходят кастинги нового, второго по счету, сезона проекта «Голос 60+» для исполнителей старшего поколения. В прошлом году это шоу прошло с невероятным успехом — такого не ожидали даже сами его устроители! На новый кастинг приглашены 250 человек, до «слепых прослушиваний» дойдут 50 человек. Самой возрастной участнице кастинга 91 год.
Ну а с учетом скандальной ситуации, которая возникла в минувшем сезоне во время детского «Голоса», канал сейчас занимается активным обновлением системы голосования и заявляет о том, что усовершенствованный механизм будет полностью готов еще до старта новых сезонов шоу.
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