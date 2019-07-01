Поклонники обсудили похудевшую Ляйсан Утяшеву

На днях Ляйсан Утяшева продемонстрировала своим поклонникам резкие изменения во внешнем облике. Она перекрасилась из шатенки в блондинку.

Фанаты тут же отреагировали на такие неожиданные перемены. Кому-то понравился новый образ гимнастки, а кому-то не совсем. Споры на эту тему продолжаются в комментариях на ее странице «Инстаграм» до сих пор.

Помимо этого, поклонники стали замечать, что Утяшева заметно похудела.

Фанаты рассыпались в комплиментах новому имиджу знаменитости:

— Какая худенькая, стройная! Статуэтка. Ляйсан, сколько времени Вы тратите каждый день на поддержание формы? — поинтересовалась julia_bella_donna.

— Боже, какая утонченная, хрупкая женщина. Обожаю Ляйсан, лучшая гимнастка и человек — золотой, — похвалила Утяшеву nataliag245.

Но некоторым пришлись не по нраву новые формы спортсменки:

— Ляйсан, перестаньте худеть. От вас скоро ничего не останется. Вы и так очень красивая, — написала leisan0902.

— Анорексия — коварная штука, — язвительно отреагировала на фото irina79deriugina.

Сама Ляйсан Утяшева объяснила, что ей тяжело было справиться с лишними килограммами, которые она набрала во время беременности. Она рассказала, что рада вернуться в ту же форму, что и семь лет назад. Об этом сообщает издание «7 дней».

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