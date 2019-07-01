Мэр Таллина заявил о необходимости сохранить русский язык в эстонских школах
В понедельник, 1 июля, мэр Таллина Михаил Кылварт выступил за то, чтобы сохранить в школах Эстонии русский язык.
По его словам, русские люди составляют часть местного общества и государства.
— Их культура обогащает наше общество, а значит, ее нужно сохранить. Как необходимо сохранить и школьное образование на русском языке, — рассказал он ТАСС.
Градоначальник также подчеркнул, что ранее в Эстонии был запущен проект «Эстонский учитель в русском детском саду». Это позволит погружать детей в двустороннюю языковую среду.
Стоит отметить, что в начале апреля 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о вреде преподавания русского языка в школах для культуры страны. Впоследствии она опровергла свои слова.
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