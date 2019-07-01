Социологи выяснили, как часто россияне читают художественную литературу
Специалисты «Левада-центра» выяснили, как часто россияне проводят время за чтением художественной литературы.
По данным опроса, 28 процентов граждан вообще не притрагиваются к книгам. Еще 27 процентов читают лишь несколько раз в год. Ежедневно и еженедельно литературе уделяют время по 14 процентов респондентов.
Также выяснилось, что каждую неделю 39 процентов участников опроса читают газеты и журналы. 32 процента не обращаются к прессе вообще. Доля молодых людей, не получающих информацию из печатных изданий, выросла с 2006 по 2019 год с четырех до 46 процентов. Эксперты связывают это с тем, что социальные сети и электронные СМИ служат в качестве альтернативного источника необходимых сведений.
Отметим, что исследование «Левада-центра» проводилось с 24 по 29 мая 2019 года по всей России. В нем приняли участие более полутора тысяч граждан старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Об этом пишет РИА Новости.
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