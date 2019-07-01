Ученые заявили, что музыка помогает в учебе
Исследователи из университета Британской Колумбии в Канаде сообщили, что ребенок, который учится играть на музыкальном инструменте в оркестре или группе, обгоняет своих ровесников в качестве учебы по всем дисциплинам.
Дети, занимающиеся музыкой, получали лучшие оценки за экзамены, были впереди на выпускных и вступительных.
Ученые объяснили, что когда ребенок читает по нотам, стремится играть слаженно в коллективе, у него начинается резкий позитивный прогресс в учебном процессе.
Есть исследователи, которые считают, что начинать музыкальную терапию развития интеллекта нужно еще во внутриутробный период.
Они рассказали, что вибрации от звука повышают тонус организма, в результате чего мышцы малыша становятся крепче. К тому же на каждый звук отзывается определенный орган ребенка. Дети, которым включали музыку еще до рождения, значительно обгоняли ровесников по физическим, интеллектуальным и творческим способностям, сообщает «Радио Sputnik».
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