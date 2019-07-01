Эксперт: Германский бизнес постепенно возвращается в Россию
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Константин Камкин отметил, что немецкий бизнес постепенно возвращается в Россию, несмотря на санкционные ограничения, передает rueconomics.ru.
Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп 1 июля сообщил, что санкции в отношении РФ не мешают германскому бизнесу расти в России. Он отметил, что по итогам прошлого года Германия инвестировала 3,2 миллиарда евро в российские проекты.
Шепп считает, что в России сложился благоприятный инвестиционный климат.
Эксперт Константин Камкин отмечает, что на сегодняшний день можно говорить о постепенном восстановлении и даже укрупнении торгово-экономического сотрудничества между Германией и Россией. Так, товарооборот между странами возвращается на докризисный уровень.
— Немецкий бизнес продолжает увеличивать объемы своего участия и рассматривает Россию в качестве перспективного рынка, — подчеркнул эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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