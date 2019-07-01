«Хорошо поладили»: посол Франции рассказала о дружбе Зеленского с Макроном

Украинский лидер Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон, по всей видимости, положили начало дружественным отношениям. Об этом рассказала посол Франции в Киеве Изабель Дюмон.

— Наши президенты на самом деле хорошо поладили. Я уже дважды имела возможность видеть ту «химию», которая между ними есть на межличностном уровне, — рассказала политик «Интерфаксу».

Посол напомнила, что Макрон принял Зеленского еще до того, как последний стал президентом Украины. Это уже стало фундаментом доверия между главами государств.

Дюмон уверена, что французский и украинский лидеры — оба несколько нестандартные фигуры в политической среде своих стран. Она связывает это с их «чрезвычайной динамичностью» и «стремлением очень быстро ввести изменения» к лучшему.

Напомним, что впервые Зеленский и Макрон встретились 12 апреля 2019 года, когда шоумен еще не был лидером страны. Тогда стороны обсудили самые важные для украинского общества проблемы.

17 июня Зеленский посетил Францию еще раз уже в качестве избранного президента Украины. В ходе дискуссии Макрон заявил, что Париж готов провести переговоры в «нормандском формате», чтобы принять меры по стабилизации ситуации на востоке Украины. Зеленский, однако, ответил, что не готов вести прямой диалог с представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

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