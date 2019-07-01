Отторгается либеральный радикализм

Я не думаю что либерализм, как идеология, себя полностью исчерпал, поскольку он, как направление политической мысли, насчитывает несколько сотен лет истории и, с большой вероятностью, продолжится.

Напомню, что ранее президент Владимир Путин сказал, что, хорошо, что жизнь либерализма продолжается и какие-то его идеи заслуживают поддержки. В своем высказывании в интервью Financial Times президент имел в виду, что закончилась вера либералов, что им удастся сделать свою идеологию всеобщей. Однако это не совсем потому, что идеология себя исчерпала.

Приведу пример. Ранее, как мы знаем, многие народы отвергли социализм и коммунизм, но это произошло не потому, что обе эти идеологии исчерпали себя, а потому, что их адепты пытались навязать силой свои мировидение и миропорядок. Так же имела место быть подмена понятий, когда социализм пришел к идее социальной справедливости, а коммунизм стал утверждать равенство с помощью насилия. Так социализм был заменен своей радикальной формой.

Владимир Путин сказал, что, хорошо, что жизнь либерализма продолжается и какие-то его идеи заслуживают поддержки Фото: Официальный сайт Кремля

В то же время многие идеи этого направления мысли реализованы во многих странах. Образование, медицина у нас если не совсем бесплатные, то полубесплатные. Развиты социальные гарантии работодателя перед работником — оплачиваемый больничный, отпуска и прочее. То же с либерализмом произошло — многое из его идей было взято и реализовано в государственном строительстве, это: свобода слова, всеобщее тайное голосование, свобода передвижения, секуляризация, когда религиозные нормы перестали носить характер правовых, никто никого камнями у нас больше не побивает. С другой стороны мы видим и радикализацию либерализма, когда утверждают, что нет разницы между любовью и проституцией, что в брак могут вступать кто-угодно — разнополые и однополые партнеры. Камнями жен не бьют.

С другой стороны — радикальная форма либерализма. И вообще однополым парам насильно нужно отдавать детей. Так же ставится знак равенства между приехавшими мигрантами и коренным населением страны, хотя по своему уровню образования и тем более по культурным нормам и менталитету они разнятся. На примере Германии мы видим плоды этой политики, когда целые кварталы немецких городов превращаются в «багдады». Нет разницы, с точки зрения радикального либерализма, между законопослушным гражданином и исламистом. Именно вот эта форма либерализма сегодня отвергается, в том числе и в Европе, как случилось когда-то с коммунизмом. Только название пока не придумано. Либертарианство, может быть, но это немного другое. По сути дела, Владимир Путин говорил именно об отвержении радикальных форм этой идеологии.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Диктатура обывателей

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова:

Либерализм мертв? Ничего подобного! Он живее всех живых и даст нам наплакаться.Что такое либерализм? Это общественная идея, согласно которой главное — это права и свободы личности. Не государства, не общества, а именно личности. Очень «хорошая» идея. Либерализм расцвел после Второй мировой, когда два тоталитарных монстра — СССР и гитлеровская Германия — схлестнулись так, что вся планета задрожала. Похоронив десятки миллионов человек, страны Запада решили: не нужны нам ТАКИЕ государства. Нужны добрые, защищающие личность, а не превращающие ее в механизм для убийства. Отлично. Но... Что это за личность такая? Ради которой теперь Земля вертится? А это обыватель. И цели его просты — есть, пить, совокупляться (далее…)

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