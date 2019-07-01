Ученые создали роборуку, которая «находит» опасные вещества в жидкости
Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе и Университета Карнеги-Меллона дополнили роботизированную руку модулем, который способен оценить качество воды. Биосенсор, из которого он состоит может «чувствовать» присутствие опасных и загрязняющих веществ.
Именно кишечная палочка, которую вживили в модуль способна определять различные раздражители. Бактерия была трансформирована учеными, в результате чего она «научилась» проявлять реакцию на химическое вещество, вырабатывающее флуоресцентный белок.
На данный момент роботизированная рука не доведена до совершенства и выполняет задачи медленно, не спеша. Тем не менее, ученые заявляют, что это открытие — настоящий прогресс на пути к созданию новейших типов мягких роботов.
Авторы изобретения считают, что технологии такого рода будут полезны в сельском хозяйстве и в медицине.
Так, они рассказали, что совсем скоро появится медсестра-робот, которая сможет брать кровь на анализы и тут же показывать результат, сообщает Nation News.
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