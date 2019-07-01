Смена приоритетов: как часто мужчины уходят в декрет

Отцы получили возможность брать послеродовой отпуск по уходу за ребенком в 2007 году. Но тогда, согласно социологическим опросам, 90 процентов российских женщин, состоящих в зарегистрированном браке, были категорически против, чтобы их мужья не работали и занимались ведением домашнего хозяйства. А о возможности переложить на мужчин заботу о детях вообще мало кто задумывался.

Все иначе

Времена меняются. И вот все чаще соцопросы, статистические данные и аналитические исследования преподносят обществу новую реальность, суть которой в том, что женщины становятся наиболее активной частью населения, предпочитая самостоятельно зарабатывать, делать карьеру, не слишком рассчитывая на перспективы благополучно отсидеться за спиной благоверного. Бизнес-леди мелькают в рекламных роликах, успешность женщин замечают и приветствуют.

Наконец-то перестает быть проблемой ущемление прав и интересов по признаку пола.

И вот муж — уже домохозяин, а жена — главный добытчик в семье. «Ну и что?» — скажете вы и будете правы. В современных экономических условиях выбирать не приходится. Кто может, тот и зарабатывает. И если мужчина по тем или иным причинам не в состоянии обеспечить семью необходимыми для жизни средствами, то женщине уж точно не до воспоминаний о том, что она, как тургеневская барышня, должна быть нежной и трепетной. И заниматься, в соответствии со стереотипами, исключительно кухней, детьми и мужем.

А муж… Что муж? Многих такой расклад вполне устраивает. Еще пару лет назад 26 процентов российских мужчин признавались, что им комфортнее быть в роли домохозяина, а не добытчика.

Примечательно, что большую часть таковых социологи выявили среди жителей мегаполисов мужского пола в возрасте 35–44 лет. То есть как раз — потенциальных отцов. В аналогичном опросе, проведенном в столице в прошлом году, уже 38 процентов мужей отметили, что они бы не хотели, чтобы их жены сидели дома.

«На работу!» — сказали они. И женщины воодушевленно туда последовали. Остановить этот процесс теперь, кажется, уже невозможно, и женщины готовы сбросить с себя не только домашнюю повинность, но и обязанности по уходу за ребенком. А почему нет? С посудой, готовкой, уборкой и стиркой мужчины справляются ничуть не хуже. А ребенку нужен отец! — это как дважды два у любого детского психолога от зубов отскакивает многие годы.

Вот и получите… Смена приоритетов налицо. О чем свидетельствуют данные соцопросов года нынешнего, опубликованного на днях Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Подавляющее большинство опрошенных россиян (70 процентов) сегодня уверены, что мужчины способны не только вести хозяйство, но и ухаживать за маленькими детьми не хуже женщин. «Треть (33 процента) респондентов заявили, что отцовское воспитание формирует уважение к женщине, — говорится в материалах ВЦИОМа. — Еще 27 процентов считают, что оно прививает ответственность, 24 процента — мужество и отвагу, 20 — трудолюбие». Прямо скажем, последнее неоднозначно.

Хотя, кто скажет, что домашнее хозяйство и уж тем более уход за ребенком — не тяжкая работа?

Всем наперекор

Споры на тему, может ли отец заменить мать у колыбели, тем не менее продолжаются. Эксперты пытаются определить дальнейшую стратегию развития общества и причину уже заметных изменений социальных ролей мужчин и женщин.

— Гендерные исследования никогда не утрачивают своей новизны, — комментирует кандидат социологических наук Антон Соколов. — Но та или иная модель общества в теории создает некий идеальный мир. Папа в декрете как явление — пока в большей степени теория. А то, какие последствия общество в итоге от этого получит, покажет время.

Действительно, для серьезного анализа фактов маловато. Пока в нашей стране только 2 процента мужчин решились прервать карьеру ради заботы о детях.

В 2018 году на 670 тысяч женщин в декрете приходилось 13,7 тысячи мужчин. Однако, похоже, на государственном уровне к этой идее все-таки относятся серьезно. Так, комиссия Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства недавно предложила ввести «отцовский капитал», который будет выплачиваться многодетным отцам и составит 453 тысячи рублей, то есть столько же, сколько и материнский капитал.

Получить его можно будет, если все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители зарегистрировали брак. При этом «отцовский капитал» не исключает выплаты материнского. Сейчас эта инициатива находится на этапе начального обсуждения. Однако, поддержав это предложение, председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ Андрей Коченов не спешит идеализировать массовый уход от традиционных устоев семьи.

— Скажу честно: мне лично сложно это представить, как и многим моим друзьям, — сказал он в одном из интервью. — Мы строили свои семьи по старой и доброй традиции, когда женщина — это женщина, и она должна в любом случае оставаться хранительницей семейного очага, а отец — это добытчик и главный наставник для семьи. Именно поэтому я категорически против того, чтобы такая традиция была нарушена и перевернута с ног на голову.

Не слишком популярна идея отправить папу в декрет пока и среди пользователей соцсетей: «Это деградация человечества», «Получите результат повальной феминизации!», «Отец мать не заменит!» — категоричность высказываний зашкаливает.

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А в ответ — реальные истории мужчин, сменивших на посту своих жен: «Я ушел в декретный отпуск не с первых дней рождения ребенка, а сменил жену, когда малышу исполнилось три месяца, — делится опытом на одном из порталов для молодых мам некий Сергей. — Жена как раз перестала кормить нашу дочь грудью. Мне предложили работать удаленно, а жене пообещали повышение по службе, если она выйдет из декрета. Финансово мы от такого варианта только выиграли».

Усатый нянь

В нашем дворе мужчин с колясками встретить сегодня можно довольно часто, в том числе и в будни. Недавно спросила одного из них, где мама. Оказалось, на работе. Разговорились. Михаил работает сутки через трое в одном из охранных предприятий столицы.

— Такой график позволяет мне сидеть с сыном, — заботливо поправляя панамку на полуторагодовалом карапузе, говорит он. — А Танька моя — ветеринар, здесь поблизости в частной клинике работает. Она без животных жить не может, а с малышом, сами понимаете, ни о кошке, ни о собаке в доме речи быть не может. Но дело не в этом… Она зарабатывает больше! Как вышла на работу, тут же обросла частными заказами. Ну и отлично! Я без нее вполне справляюсь. Кормлю «финской грудью», как мы шутим. Сын у нас на искусственном питании давно. Памперсы есть, стиральная машина тоже. Покормил, погулял, спать положил — что сложного-то?

И что бы там ни говорили скептики, глядя на то, как бережет Михаил сон разомлевшего на солнышке малыша, право, невольно задумаешься: не станет ли он следующим претендентом на декретный отпуск.

Среди причин, ставших поводом мужу и жене поменяться в доме ролями, финансовый аспект стоит на первом месте во многих странах мира, где декретом отца уже никого не удивишь. Это понятно: семьи ищут экономическую выгоду, используя доступные им ресурсы. Но, как поется в песенке, «папа может все, что угодно, только мамой не может быть». Или эта версия уже устарела?

— Привязанность малыша к отцу может быть не менее сильной, чем к матери, — утверждает кандидат психологических наук Илья Суровцев. — Когда папа принимает на себя обязанности по уходу за ребенком, он и вести себя начинает, как мама. Замечено: у мужчин меняется даже интонация в голосе, она становится мягче. На мой взгляд, спокойный отец куда лучше позаботится о ребенке, чем издерганная мать, рвущаяся на работу. Все очень индивидуально, но бывает так, что женщина, родившая ребенка, просто не готова стать хорошей матерью.

И это вторая причина, которая, по мнению экспертов, заставляет мужчин взять заботу о малыше в свои руки.

— Послеродовые депрессии у молодых мам сегодня случаются гораздо чаще, нежели лет десять-двадцать назад, — говорит акушер-гинеколог Ольга Звонарева. — А мужья, судя по моей практике, в большей степени готовы взять малыша на руки, перепеленать его. Не знаю, с чем это связано… Мне вообще кажется, глядя на молодые семьи, которые приходят ко мне на консультацию, что современные мужчины больше хотят ребенка, чем женщины.

Детские психологи, наперебой повторяя о важнейшей роли отца в воспитании ребенка, не перестают отмечать и то, что мужчины куда активнее включаются в детские забавы, получая от самых разных игр не меньшее удовольствие, чем их дети. Вспомните легендарный фильм «Усатый нянь». Вот вам и идеальная модель молодого отца.

Стереотипы победить сложно. По мнению психолога Суровцева, заменить жену в заботах о новорожденном малыше сможет только тот мужчина, который лишен комплексов и способен игнорировать общественное мнение о том, что он — «не настоящий мужчина, а альфонс». Но по большому счету, согласитесь, главное, чтобы ребенку было хорошо. И чтобы человек, взявший на себя заботу о нем, был готов сделать для этого все.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Надежда Дорофеева, врач-педиатр:

— У меня неоднозначное отношение к тому, чтобы папа заменил новорожденному ребенку маму. Каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Но из женщины, которая рвется на работу и больше думает о том, что ее карьера во время декрета под ударом, вряд ли получится хорошая мать. В такой семье отец будет вынужден и работать, и решать все остальные проблемы. По опыту скажу: многие женщины сейчас резко уходят от грудного вскармливания, что психологически отрывает их от необходимости круглосуточно быть рядом с ребенком.

И, соответственно, современные мамы лишаются интуиции, которая в них заложена генетически. Ее теперь все чаще интернет заменяет. При этом очень часто на приеме молодые мамочки начинают демонстрировать свою «просвещенность» в том, что и как нужно делать. «Я своего ребенка лучше знаю, а на сайте написано…» — из уст матерей детские врачи слышат это постоянно.

А вот папы, менее уверенные в своих знаниях по поводу здоровья младенцев, педиатров слушают куда внимательнее. И если мамы чаще делают то, что им проще, например, ломают режим питания, сна, начитавшись в том же интернете, что теперь его якобы можно не соблюдать, то отцы предпочитают четко следовать инструкциям специалистов.

Светлана Суворова, психолог:

— В этой проблеме слишком много неизвестных. Сможет ли папа вернуться после декрета в профессию? Как к его отпуску по уходу за ребенком отнесутся работодатели? Не надо забывать и о кризисе среднего возраста, который мужчины переживают гораздо сильнее, нежели женщины. О чем будет жалеть в пятьдесят лет отец, посвятивший свой работоспособный отрезок жизни воспитанию детей? Когда они вырастут, жизнь неизбежно поменяется.

Жена к тому времени построит карьеру, а муж окажется не у дел. Не скажет ли она потом: зачем мне муж, который ничего не умеет и не зарабатывает? Мы этого пока не знаем. Как и о том, какую модель семьи выберут дети, забота о которых в большей степени легла на отцовские плечи. Как они будут адаптироваться в обществе, много лет развивающемся в патриархате? Кто воспитает в мальчиках так называемые брутальные функции? И найдет ли сын, отец которого был домохозяином, жену, готовую содержать семью? Это ведь тоже может стать проблемой. Так что однозначного ответа, хороша или нет такая перевернутость в распределении гендерных ролей, пока нет.

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