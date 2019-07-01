Врачи выяснили, почему жир на ногах лучше, чем на животе
• 15:17 • 1 июля 2019
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В соответствующем исследовании, которое длилось 18 лет, поучаствовали 2600 женщин с нормальным весом и индексом массы тела между 18 и 25
Фото: Кадр из фильма «Красотка на всю голову»
Американские исследователи из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке пришли к выводу, что жировая прослойка на ногах способна защитить женщин в возрасте от инфаркта.
В исследовании Women's Health Initiative, которое длилось 18 лет, поучаствовали 2600 женщин с нормальным весом и индексом массы тела между 18 и 25. Специалисты заметили, что риск развития болезней сердца и сосудов в три раза выше у женщин с объемной жировой прослойкой на животе, чем у обладательниц полных ног. К настоящему моменту причину этого выяснить не удалось.
В перспективе эксперты намерены разузнать, возможно ли при помощи диеты или физнагрузки изменить локализацию жировой прослойки.
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