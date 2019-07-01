Японские ученые выяснили, что мороженое на завтрак делает человека умнее
Мороженое улучшает умственные способности. К такому выводу пришли ученые из Токийского университета Керин.
Отмечается, что в эксперименте участвовали 40 добровольцев. Они были разделены на две группы. Половина участников ели мороженое сразу после пробуждения. У второй группы был обычный завтрак. Затем всем людям предлагали пройти серию упражнений, направленных на выявление умственных способностей.
Результаты исследования показали, что первая группа справлялась с заданиями намного успешнее. Таким образом ученые предположили, что сладкая еда вызывает увеличение высокочастотных альфа-волн, которые связаны с повышенным уровнем бдительности и снижением психического раздражения.
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