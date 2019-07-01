Спросите Никитича: узнайте что почем, потом ремонтируйте

Нина Гусева, пенсионерка, улица Бестужевых, 1а:

— Никитич, у меня в санитарном шкафу потек кран-отсекатель горячей воды. Стоит он всего 340 рублей. Для его установки я обратилась в ГБУ «Жилищник района Отрадное». В ОДС (объединенной диспетчерской службе) на улице Бестужевых мне дали квитанцию для оплаты ремонта. В ней значилось, что за отключение общего стояка горячего водоснабжения мне надо заплатить... 1500 рублей! За работу по ремонту еще 1200. Пошла в другую диспетчерскую, на улицу Каргопольскую в поисках более дешевого варианта ремонта. Там мне туманно объяснили, что «стоимость работы мне назовет сантехник». Меня это насторожило. Вернулась к своим коммунальщикам. Заплатила. Кран заменили. Но вопрос остался — не обобрали ли меня?

Никитич:

— Нина Николаевна, если вы заплатили за ремонт официально через банк, то вас точно не обобрали. Конечно, стоимость работы сантехника в вашем случае, мягко говоря, вызывает вопросы. Потери любой (горячей или холодной) воды при отключении общего стояка при таком ремонте составляют не более 5–10 литров — для снятия давления в системе. Оценивать ее в полторы тысячи рублей — большая натяжка. Чуточку ближе к разумности цена работы по снятию старого и установке нового крана.

В городе очень много проектов домов и квартир. В некоторых из них санитарные узлы находятся в очень неудобных для работы местах. Иногда требуется и час, и два, и более для того, чтобы добраться до крана, снять его. Цена работы в таком случае высока. Но брать ее, в среднем значении, для всех случаев ремонта, думается, несправедливо. Поэтому и предложили вам в ОДС на Каргопольской вначале оценить объем ремонта, а потом уж приступать к нему.

Алексей Еременко, улица Липецкая:

— Никитич, у нас в семье возникли проблемы при оформлении квартиры в наследство. Где и как собственник может в нашем городе получить исчерпывающую информацию о своей квартире?

Никитич:

— Алексей Сергеевич, исчерпывающий ответ на ваш вопрос нам дали в городском Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Вот что сообщили.

Сведения о правах, ограничениях и обременениях недвижимого имущества, его характеристиках, а также о переходах прав на него содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Для получения информации об объекте недвижимости, в том числе о его собственнике и назначении, можно запросить выписку из ЕГРН. Сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются общедоступными (кроме сведений ограниченного доступа) и предоставляются по запросам любых лиц.

Запрос можно направить при личном обращении в центры госуслуг «Мои документы», а также заполнить соответствующие формы на сайте Росреестра (в том числе в личном кабинете). Самым удобным и быстрым способом получения выписки является специальный электронный сервис на сайте Росреестра. Для получения детальной информации об объекте недвижимости, в том числе о его собственнике, можно запросить выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости. Общедоступные сведения ЕГРН, помимо фамилии, имени и отчества собственника недвижимости, содержат информацию о переходе прав на квартиру с момента первой записи о ней в Едином государственном реестре.

По этому документу уже можно будет понять, кто был владельцем квартиры ранее и как часто она продавалась. Кроме того, на сайте Росреестра некоторые виды выписок доступны онлайн. Заходим на сайт Росреестра, выбираем сервис «Предоставление справочной информации об объектах недвижимости в режиме online». Заполняем любой из указанных критериев, будь это только кадастровый номер или подробный адрес объекта. Нажимаем «Сформировать запрос», щелкаем на появившуюся ссылку на объект недвижимости. Здесь содержится информация о характеристиках объекта: описание, адрес, кадастровая стоимость, наличие/отсутствие зарегистрированных прав, дата и номер государственной регистрации. Обременения на квартиру указаны в строке «Права и ограничения». Например, «ипотека».

Также в режиме онлайн можно получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Выбираем вкладку физическим или юридическим лицам. В «электронных сервисах» находим «выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости». Указываем либо полностью адрес, либо кадастровый номер интересующего объекта, заполняем персональные данные и отправляем запрос. Подтверждение о том, что заявление принято в работу, тут же приходит на почту. Необходимо сохранить указанный код, чтобы получить готовые документы на портале.

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, а также полученная выписка на основании запроса, независимо от способа их предоставления, являются актуальными (действительными) на момент выдачи органом регистрации прав или многофункциональным центром сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Екатерина Лысенкова, улица Лескова:

— Никитич, сосед сверху затеял ремонт отопления. Пригласил сварщиков. Что если искры попадут в мою квартиру (недавно отремонтировала потолок) и возникнет пожар или мой ремонт будет испорчен? Что мне надо предпринять, чтобы не случилось беды?

Никитич:

— Екатерина Петровна, прежде всего поговорите с соседом и попросите его обеспечить максимальную безопасность проводимых работ. Напомните ему Правила противопожарного режима в РФ, которые утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.201 2 г. № 390. В пункте 419 говорится, что «Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами».

Посоветуйте ему нанимать для работы специалистов из вашего «Жилищника», а не со стороны (будет потом с кого спросить в случае неприятного происшествия. Подскажите, что «Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором» (ФЗ № 69 ст. 38). Но и сами контроль не ослабляйте.

Вячеслав Лаптев, улица Восточная, 2, корп. 1:

— Никитич, в нашем доме, который был когда-то заводской собственностью, постоянно повышают стоимость отопления. Кто может вразумительно ответить на вопрос, почему это происходит?

Никитич:

— Вячеслав Иванович, для вас самый точный источник такой информации находится в ГБУ «Жилищник района Даниловский». Напишите на имя его руководителя запрос в двух экземплярах. Один сдайте в приемную, на втором получите отметку о времени регистрации запроса. Если ответ вас не удовлетворит или будет выглядеть отпиской, то направьте жалобу в отдел ЖКХ управы вашего района.

Чиновники обязаны дать вам четкий и понятный ответ о причинах повышения стоимости тепла. Кстати, вы как собственник жилья имеете полное право контролировать работу общедомового счетчика тепла. Главное помните, что вы — не проситель, а хозяин общедомовой собственности.

Читайте также: Спросите Никитича: не торопитесь открывать кошелек