Актер Хью Джекман помог поклоннику сделать предложение во время концерта
• 15:43 • 1 июля 2019
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На протяжении всего торжественного момента Джекман поддерживал парня
Фото: Кадр из фильма «Престиж»
Американский актер австралийского происхождения Хью Джекман во время своего концерта в Миннесоте помог поклоннику сделать возлюбленной предложение руки и сердца.
Ранее шоумен признавался, что обычно так не делает. Однако письмо мужчины из Миннесоты, судя по всему, заставило актера изменить свой подход ко взаимодействию с фанатами хотя бы на один концерт.
Хью Джекман, как передает РЕН ТВ, сошел со сцены, нашел парня, с которым была договоренность, и передал ему микрофон.
Мужчина опустился на одно колено и сделал своей девушке предложение. На протяжении всего торжественного момента Джекман поддерживал парня, держа его за плечо или похлопывая по спине.
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