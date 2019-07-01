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Первый этап Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC

 1 июля 2019

Финальный этап конкурса «Лучший пожарный Москвы — 2019»

27 июня

Выпускной-2019 в парке Горького

22 июня

Акция «Лента памяти» в парке «Музеон»

22 июня

Якутский праздник Ысыах в Коломенском

18 июня

Открытый чемпионат по уличным видам спорта прошел в парке «Садовники»

16 июня

Последний день работы фестиваля «Времена и эпохи»

16 июня

XVI скачки на приз Президента Российской Федерации

14 июня

Средневековые «Времена и эпохи» в Коломенском

10 июня
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Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
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