Владимир Путин посетит Италию и встретится с Папой Римским
Президент России Владимир Путин в четверг, 4 июля, совершит официальный визит в Италию, а также встретится в Ватикане с Папой Римским Франциском. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Во время визита в Италию у российского лидера запланированы переговоры с президентом страны Серджио Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте. Они обсудят вопросы сотрудничества двух стран в сфере политики, экономики, торговли, культуры, а также международную и региональную тематику.
— Президент Российской Федерации посетит Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском, — также говорится в сообщении Кремля, передает ТАСС.
Ранее Владимир Путин на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и премьером Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, председателем КНР Си Цзиньпином, французским президентом Эммануэлем Макроном и главой США Дональдом Трампом.
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