Победитель «Голоса»: Не стоит ждать глобальных изменений в проекте
• 16:35 • 1 июля 2019
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Сергей Волчков считает, что интерес к проекту не уменьшится
Фото: Официальная страница Сергея Волчкова
Победитель второго сезона проекта «Голос» певец Сергей Волчков считает, что зрителям не стоит ждать никаких глобальных изменений в шоу. По его мнению, организаторы могут лишь немного изменить схему голосования.
— Я думаю, поменяют голосование. Чтобы оно было более понятным. Я думаю, что только техническая часть какая-то поменяется, — отметил он в комментарии телеканалу «360».
Волчков уверен, что проект по-прежнему сохранит высокий рейтинг.
Ранее стало известно, что начался отбор участников для нового сезона проекта «Голос». До этапа «слепых прослушиваний» дойдут 120 человек.
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