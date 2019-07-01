Медведев выразил соболезнования родным погибших при наводнении в Иркутской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 1 июля, выразил соболезнования родственникам погибших в результате наводнения в Иркутской области.
— К сожалению, есть и погибшие. От имени правительства хочу выразить их близким наши глубокие соболезнования, — сказал глава российского правительства.
Кроме того, Медведев подписал постановление правительства о выделении финансовой помощи пострадавшим в результате стихии в размере 662 миллионов рублей, поручил вице-премьеру Виталию Мутко организовать работу по оценке ущерба и расходов и заявил о необходимости как можно скорее обеспечить жильем пострадавших.
Вице-премьер Мутко сообщил, что в результате наводнения в Иркутской области число погибших возросло до 12. Всего пострадал 751 человек.
Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.
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