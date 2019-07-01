Более 86 тысяч подмосковных детей зачислили в первый класс

• 17:10 • 1 июля 2019
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Подать заявление на прием ребенка в первый класс могут его родители или законные представители
Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"
Уже 86,7 тысячи подмосковных детей зачислили в первый класс. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Забралова.
Она пояснила, что с февраля по июль запись в школы велась по территориальному признаку. Теперь родители могут записать ребенка в любую школу при условии наличия в учебном заведении свободных мест.
Подать заявление на прием ребенка в первый класс могут его родители или законные представители через портал госуслуг Московской области. Процедура подачи заявления занимает 10 минут, сообщает портал "Подмосковье сегодня".
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