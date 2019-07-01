Мосгорнаследие предотвратило проведение незаконных работ в ЦАО
Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в здании издательства «Художественная литература» в Центральном административном округе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия города Москвы.
— В департамент культурного наследия поступило обращение граждан о проведении незаконных работ в памятнике на улице Новая Басманная, дом 19, строение 1. Здесь расположен объект культурного наследия «Дом, в котором после возвращения из ссылки жил декабрист Федор Гаврилович Вишневский». В ходе осмотра сотрудник Мосгорнаследия подтвердил факт проведения несогласованных работ на первом этаже здания. Проектная документация не согласовывалась, разрешение на проведение работ по сохранению не выдавалось, — говорится в сообщении пресс-службы.
Руководитель департамента Алексей Емельянов отметил, что благодаря оперативной реакции ведомству удалось предотвратить нанесение серьезного ущерба зданию. На данный момент ведется работа с правоохранительными органами по возбуждению дела по факту административного правонарушения. Об этом сообщает агентство «Москва».
Читайте также: Более 40 садов в рамках «Цветочного джема» появились на территории Москвы