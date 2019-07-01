Новый посол России назначен в Черногории
Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла РФ в Черногории.
Согласно соответствующему указу, опубликованному 1 июля на официальном портале правовой информации, им стал Владислав Масленников. До нового назначения он работал на должности замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России.
Ранее на посту посла России в Черногории находился Сергей Грицай. Он занимал эту должность с июня 2015 года.
Кроме того, 26 июня президент освободил от должностей еще двух послов. Ими стали Владлен Семиволос и Сергей Бахарев. Они занимали посты чрезвычайных и полномочных послов в Брунее и Зимбабве соответственно. Они их места назначены Владимир Гончаренко и Николай Красильников.
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