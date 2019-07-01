«Современник» покажет в Казахстане два шедевра: «Горе от ума» и «Вишневый сад»
С 3 по 5 июля пройдут гастроли московского театра «Современник» в Казахстане. В День столицы Казахстана — Нур-Султана — легендарный театр покажет жителям и гостям города знаменитый спектакль Римаса Туминаса «Горе от ума». Постановка знаменитая не только потому, что ее играют с аншлагами больше десяти лет, а еще и потому, что ее посмотрел президент России Владимир Путин.
После спектакля Владимир Владимирович пил чай с режиссером, артистами, художественным руководителем театра Галиной Волчек, обсуждал комедию Грибоедова. Перед показом в лучшем зале столицы Казахстана — Дворце мира и согласия — состоится пресс-конференция с участием организатора гастролей — генерального продюсера проекта «Театральная Россия» Эльмиры Щербаковой, директора театра «Современник» Игоря Попова, директора Дворца мира и согласия Дильбар Амировой, а также актеров Сергея Гармаша, Ивана Стебунова, Дарьи Белоусовой и других.
В рамках гастролей пройдет круглый стол на тему «Театральная Евразия». Участники поделятся опытом инновационных форм в театральном мире, среди которых — онлайн-трансляции спектаклей и киноверсии.
5 июля проект «Театральная Россия» покажет в столице Казахстана киноверсию спектакля Римаса Туминаса «Горе от ума». Далеко не все желающие смогут прийти на сам спектакль, и киноверсия позволит увидеть этот шедевр, с которого начался взлет в Москве художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса. Также театр «Современник» привезет постановку Галины Волчек пьесы Чехова «Вишневый сад» с участием народной артистки России Марины Нееловой. «Вишневый сад» в прошлом году покорил Лондон.
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