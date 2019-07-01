Высокие технологии — на здоровье!

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Василиса Чернявская
• 19:54 • 1 июля 2019
Заместитель начальника управления по строительству объектов здравоохранения КП «УГС», подведомственного столичному Департаментустроительства, Игорь Воробьев показывает будущую реанимацию медицинского центра в Коммунарке. Пока идет поставка и установка оборудования
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Заместитель начальника управления по строительству объектов здравоохранения КП «УГС», подведомственного столичному Департаментустроительства, Игорь Воробьев показывает будущую реанимацию медицинского центра в Коммунарке. Пока идет поставка и установка оборудования
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
1 июля Троицкий и Новомосковский округа отметили свое семилетие в составе столицы. Здесь развернуто масштабное строительство. Так, активные работы идут в поселке Коммунарка, который в ближайшие годы обещает стать административным центром Новой Москвы. Одним из главных соцобъектов будет медицинский центр, о создании которого в эксклюзивном материале «ВМ» рассказал руководитель Департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Медицинский центр обустроят к осени

Завершается строительство первой очереди медицинского центра «Новомосковский». Об уникальном проекте рассказывает руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Многопрофильную клиническую больницу с родильным домом в Коммунарке ждут с нетерпением жители Новой Москвы и еще двух расположенных рядом столичных округов — Западного и Юго-Западного. Строительство первой очереди комплекса завершится в сентябре этого года.

— Строительство медицинского центра «Новомосковский» — важнейшая составляющая программы модернизации столичного здравоохранения. Больница станет одним из крупнейших лечебных учреждений столицы. Здесь будет все необходимое для оказания качественной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи жителям ТиНАО и соседних районов, — отмечает Андрей Бочкарев. — А в роддоме, по сути, современном акушерском стационаре создадут комфортные условия для мам и малышей.

Современные стандарты, на соответствие которым нацелена вся московская медицина, начали реализовывать еще на этапе проектирования медцентра. В его составе — девять корпусов, часть из них заработает в начале 2020-го, другая — через год. Для их создания еще на этапе 3D-моделей задействовали самые современные программы, особое внимание уделили инженерным системам. Их в проекте — 25 видов.

— Корпуса проектировали почти год, по BIM-технологиям. Они позволяют выявить недостатки проекта еще на стадии его разработки, — говорит представитель казенного предприятия «Управление гражданского строительства» Алексей Утенков. — Более двух десятков разделов инженерии: силовое оборудование, кондиционирование, пневмопочта, противопожарные и другие системы спрятаны в запотолочном пространстве.

Тестирование систем завершается. Все здания возводились фактически в чистом поле, поэтому коммуникации пришлось тянуть издалека, а для их надежной работы еще и создавать свои подстанции.

Общая готовность медцентра составляет 60 процентов. Четыре здания — палатный, лечебно-диагностический, вспомогательный и патологоанатомический корпуса — фактически завершены.

— В палатном корпусе заработают приемное отделение, отделения нейрохирургии, анестезиологии и реанимации, неврологии, онкологии, кардиологии, гинекологии, отоларингологии, офтальмологии, травматологии, ортопедии, хирургии, терапии, урологии, — рассказывает Андрей Бочкарев.

Здесь разместят свыше десятка различных операционных. С весны идет поставка оборудования в корпуса. Так, в реанимациях и палатах интенсивной терапии уже установлены специальные кровати, а над ними крепкие консоли. К ним подключат все системы жизнеобеспечения.

В чистых боксах свой микроклимат, и все — от строителей до инспекторов — должны надевать бахилы, чтобы на этапе установки оборудования соблюсти особый медпорядок.

— Мы применили специальные стальные конструкции, которые позволяют нам подвесить стокилограммовую консоль и далее добавить к ней еще 40 килограммов оборудования, — говорит зам начальника управления по строительству объектов здравоохранения КП «УГС», подведомственного Департаменту строительства Игорь Воробьев. — Палатный корпус рассчитан на 606 мест, из него пациентов могут переводить в операционные блоки.

Кстати, проектировщики учли необходимость быстрого перемещения пациентов и медперсонала между корпусами. Для этого здания соединили подземными переходами и прозрачными пешеходными галереями. Потоки здоровых и больных людей разделили.

В лечебно-диагностическом корпусе можно будет пройти исследование, записавшись на прием к узким специалистам. К услугам москвичей — кабинеты магнитно-резонансной томографии, сделать можно будет также рентген и мамограмму. В составе корпуса организуют лаборатории, отделения ультразвуковой, функциональной и лучевой диагностики, эндоскопии, физиотерапии и лечебной физкультуры, анестезиологии и реанимации.

Во вспомогательном корпусе заработают дезинфекционное отделение, пищеблок, внутрибольничная аптека. Также здесь разместят склад расходных материалов, прачечную, службу хранения и выдачи крови.

В составе первой очереди заканчивается строительство еще одного — патологоанатомического корпуса. В трехэтажном здании разместят ритуальные, административно-хозяйственные и лабораторные помещения, а также отдел судебно-медицинской экспертизы.

— В настоящее время во всех четырех корпусах завершаются работы по отделке фасадов и помещений, монтажу инженерных сетей и оборудования, — резюмирует итоги создания первой очереди медицинского центра «Новомосковский» Андрей Бочкарев.

По его словам, за следующий год строители должны завершить работу еще над пятью корпусами: амбулаторным и инфекционным, а также детским стационаром, родильным домом и подстанцией скорой помощи. В этих зданиях появятся светлые и просторные палаты для взрослых и детей, кабинеты диагностики, отдельные лаборатории. А в амбулаторном корпусе разместят единый больничный архив и учебно-тренинговый симуляционный центр. Это означает, что врачи смогут проходить практику, учиться новым навыкам, приглашать в медицинский центр специалистов из других городов и стран, делиться собственным опытом.

— Таким образом в центре «Новомосковский» будут все возможности для оказания качественной помощи москвичам, — еще раз подчеркивает Андрей Бочкарев. — Специалисты смогут предоставить полный спектр услуг — от современной диагностики до проведения сложных высокотехнологичных операций. Наличие вертолетной площадки позволит принимать экстренных больных.

Пожалуй, одна из главных особенностей больницы — уровень комфорта для пациентов. В палатах большие окна и высокие потолки, санузлы приспособлены для доступа маломобильных граждан. Все палаты оснащены многофункциональными кроватями с электроприводом и кнопками вызова персонала с передачей сигнала на пост дежурной медсестры. В каждой палате предусмотрена индивидуальная система вентиляции и кондиционирования.

— После полноценного ввода медицинского центра в нем будут работать почти 2500 специалистов, — сообщил Андрей Бочкарев. — На базе центра будет создан Региональный сосудистый центр, возможности которого позволят оказывать помощь пациентам при острых нарушениях мозгового кровообращения. Современное оборудование позволит выполнять самые сложные операции при инфарктах и инсультах.

Кроме того, специалисты в Коммунарке будут осуществлять высокотехнологичные хирургические вмешательства при онкологических заболеваниях брюшной полости, головного мозга, комбинированное лечение рака молочной железы, мочеполовой системы. Для проведения химиотерапии предусмотрен дневной стационар.

Таким образом, у врачей появятся дополнительные возможности для борьбы с онкологическими заболеваниями, что станет еще одним шагом по созданию в Москве комплексной системы их диагностики и лечения.

Параллельно со строительством больничных корпусов на территории медицинского комплекса в Коммунарке идет благоустройство. Весной здесь высадили ели и лиственные породы деревьев. Красивую аллею дополнят вымощенные плиткой дорожки. Следующей весной здесь высадят цветы и разобьют газоны.

Рядом с медицинским центром появятся и остановки общественного транспорта. Маршруты автобусов скорректируют, а при необходимости пустят дополнительные. Остановочные пункты уже начали монтировать, а это означает, что до открытия больницы осталось совсем немного времени.

СПРАВКА

В медцентре «Новомосковский» реализуют концепцию таблет-питания: индивидуальные порции в ударопрочной фарфоровой посуде будут доставлять пациентам на подносах в спецтележках. Для посетителей обустроят столовые, у персонала будут свои комнаты отдыха и приема пищи.

Планы определяют развитие

К 2035 году в Троицком и Новомосковском округах планируется провести до 72 километров линий метро, построить 33 станции и четыре электродепо, сообщают московские власти.

В настоящее время идет сооружение первого участка Коммунарской линии и продление Калининско-Солнцевской ветки метрополитена до аэро порта Внуково.

В планах — развитие инфраструктуры пригородного железнодорожного транспорта, в том числе строительство дополнительных главных путей на Киевском направлении и реконструкция главных путей Курского направления Московской железной дороги.

Москвичи приходили семьями, чтобы первыми увидеть, как запустят новенькие поезда с этой станции красной ветки. «Коммунарка» — пока конечная на линии Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

Кроме того, пройдет модернизация участка Большого кольца Московской железной дороги. Территории у остановочных пунктов благоустроят.

Улично-дорожная сеть вырастет с 1461 до 2088 километров, включая формирование системы поперечных связок. Их возведут за счет реконструкции Калужского, Киевского, Варшавского шоссе и строительства новых магистралей-дублеров.

Две линии метро ведут в Коммунарку

В поселке Коммунарка построено жилье, идет создание крупного административно-делового центра. «ВМ» выбрала шесть ключевых транспортных объектов, которые обеспечат комфортный доступ к этой части Новой Москвы.

— Хорошую транспортную доступность медицинского центра «Новомосковский» обеспечат открытые станции «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии метро. Их запустили для пассажиров в составе нового участка красной ветки от «Саларьево» до «Коммунарки».

Напомним, что 20 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре станции. Две из них построены под землей, особенность других — расположение на поверхности.

— После станции «Коммунарка» на Сокольнической линии будет построена еще одна новая станция, которую, по прогнозам, сдадут к 2023 году. Сам объект получит название «Потапово» (рабочее название — «Новомосковская»).

Как рассказали в столичном Департаменте строительства, станцию построят в районе пересечения автомагистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с улицей Александры Монаховой.

— В настоящее время ведется работа по утверждению проекта планировки территории. Расстояние от «Коммунарки» до «Потапово» составит 2,6 километра, — заявили в столичном Департаменте строительства.

— На отрезке от «Коммунарки» до «Потапово» планируется построить съезд и перегон до будущего электродепо «Столбово». В перспективе само электродепо сможет обслуживать весь южный радиус Сокольнической ветки.

— В 2019 году началось строительство новой Коммунарской линии метрополитена от станции «Севастопольский проспект» (пересадка на станцию Московского центрального кольца «Крымская») до станции «Столбово». Протяженность линии около 23 километров, на ней расположится десять станций метро. Далее линию планируется продлить до Троицка.

На сегодняшний день строители приступили к работам на семи станционных комплексах: «Улица Новаторов», «Университет Дружбы Народов», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка», «Столбово».

— На станциях «Улица Новаторов», «Университет Дружбы Народов», «Коммунарка», «Столбово» начаты работы по строительству основных конструкций, на остальных площадках ведутся работы подготовительного периода по выносу инженерных коммуникаций, — рассказали в Департаменте строительства Москвы.

— Коммунарскую линию метро планируют построить к 2023 году. Для обслуживания линии метро построят электродепо «Троицкое». В перспективе со станции «Коммунарка» можно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии.

— Трасса Солнцево — Бутово — Видное пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее — через деревни Картмазово и Прокшино до Калужки, затем через Бутово до Варшавского шоссе и подмосковного города Видное.

Первые два участка трассы до Варшавского шоссе уже открыты. Главным инженерным сооружением стал совмещенный автомобильный и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе.

— Строительные работы на участке выполнены с опережением сроков — менее чем за два года, — рассказали подробности уникального проекта в городском Департаменте строительства.

Введение в эксплуатацию новой магистрали улучшит дорожную сеть и автомобильное движение, а также позволит в самое ближайшее время открыть новые станции метро от Саларьева до Коммунарки. Это кардинально изменит ситуацию транспортной доступности для всей Новой Москвы.

СПРАВКА

До конца 2023 года в Новой Москве построят 273 километра дорог и 25 транспортных сооружений. Помимо завершения реконструкции Калужского, Киевского и Боровского шоссе возведут поперечные дороги-связки, которые улучшат транспортную ситуацию в ТиНАО и разгрузят МКАД.

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Заместитель начальника управления по строительству объектов здравоохранения КП «УГС», подведомственного столичному Департаментустроительства, Игорь Воробьев показывает будущую реанимацию медицинского центра в Коммунарке. Пока идет поставка и установка оборудования
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
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