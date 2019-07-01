Психолог и кинокритик объяснили, почему людям нравятся фильмы ужасов

Третья часть американского фильма ужасов «Проклятие Аннабель» стала лидером проката в России и СНГ, собрав 156,8 миллиона рублей за четыре дня показа. Кинолента вышла на экраны в России 27 июня. Фильмы такого же жанра, как и «Проклятие Аннабель», регулярно собирают хорошую кассу в российских кинотеатрах. «Вечерняя Москва» попыталась выяснить, в чем секрет популярности фильмов ужасов, которые, казалось бы, не приносят позитивных эмоций зрителям.

Как отмечают психологи, этот жанр кино нравится зрителям, потому что фильмы ужасов помогают почувствовать себя в безопасности.

— Они вызывают сильные эмоции у зрителей, способствуют выбросу адреналина. Люди ощущают себя живыми, им нравятся эти переживания. С биологической точки зрения все это можно объяснить тем, что сначала у человека возникает чувство испуга, а потом появляется ощущение безопасности, выделяются эндорфины, — рассказал частный психолог Евгений Идзиковский.

Более скептическую точку зрения выразил кинокритик Сергей Сычев. Он считает, что лента «Проклятие Аннабель — 3» собрала такую кассу из-за отсутствия конкурентов.

— Популярность киноленты «Проклятие Аннабель» связана с тем, что в эти прокатные выходные ей не нашлось достойного конкурента. Все остальные фильмы (например, «Выше неба») стартовали довольно слабо. Вторая причина такая: в России есть стабильная аудитория, которая любит ходить на фильмы ужасов. Кроме того, многие отправились в кино, потому что уже слышали кое-что о предыдущих частях фильма, — отметил кинокритик Сергей Сычев.

Сычев также добавил, что, по его мнению, «Проклятие Аннабель» ничем не выделяется из ряда других фильмов ужасов.

— Есть просто растиражированный образ куклы-убийцы, образ этот — не новый. Но надо понимать, что такие ленты снимать выгодно: бюджет небольшой, минимум спецэффектов, а сборы хорошие.

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