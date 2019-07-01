Столичные отели обяжут подтвердить свою «звездность»

Так, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин заявил, что Москва приложит все усилия для развития туристической отрасли, помогая отельерам льготами. Владельцы гостиничного бизнеса могут воспользоваться льготами на налоги на имущество (речь идет об уменьшении налоговой базы на кадастровую стоимость в зависимости от номерного фонда и звездности гостиницы). Это еще одна преференция отельерам, для которых было решено продлить льготы на пять лет.

Кроме того, по словам Сергея Черемина, Москва помогает развивать гостиничный бизнес, создавая удобную транспортную инфраструктуру, благоустраивая городские пространства, проводя масштабные мероприятия и формируя гастрономический облик столицы.

— Мы проводим большое количество массовых мероприятий — их организуем в течение 240 дней, — отметил Сергей Черемин. — Ежегодно по городу гуляют порядка 65 миллионов человек.

Среди самых популярных фестивалей министр городского правительства назвал «Путешествие в Рождество», «Цветочный джем», «Московскую весну A Cappella», Фестиваль фейерверков и другие яркие события.

— Это приносит огромный экономический эффект, оборот туристической отрасли составляет 860–870 миллиардов рублей, и он растет по экспоненте, — продолжил министр.

Он особо подчеркнул, что теперь иностранцы позитивно воспринимают Москву, остаются в городе жить и работать, отдают своих детей в местные школы.

В то же время в столице проходит много совместных с другими городами и странами мероприятий.

— Так, Москва проводит большое количество мероприятий, которые очень плотно связаны с Италией, — рассказал Сергей Черемин. — Мы сотрудничаем с итальянскими регионами, укрепляем экономические связи. Среди наших партнеров — и Израиль, который гибко реагирует на наши инвестиционные инициативы.

По словам министра, формированию позитивного восприятия российской столицы иностранцами поспособствовал прошедший в прошлом году чемпионат мира по футболу. С ним согласны и эксперты. Москва не может существовать дальше без больших спортивных соревнований, заявил вице-президент РФС, президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

— А по качеству стадионов мы, возможно, опережаем английскую столицу, хотя уровня тех клубов мы пока достичь не можем, — сказал он и пригласил горожан и туристов на спортивные события, которые проходят в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Шаршавицкая, заместитель председателя Комитета по туризму Москвы:

— Москве необходимо увеличивать количество гостиниц в городе. События, проводимые в столице, в частности прошедший год назад чемпионат мира по футболу дают этому сектору свой прирост. Совокупный вклад в экономику превысил 100 миллиардов рублей от туристического потребления в тот месяц. Гостиницы были загружены более чем на 90 процентов.

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