Москва заняла лидирующую позицию по росту рождаемости и качеству медуслуг

В Москве за январь–март этого года родились 32458 человек. Это на полторы с лишним тысячи больше, чем в январе–марте 2018 года. Число умерших при этом, напротив, снизилось более чем на тысячу.

— Очень много мер предпринимает столица в рамках политики поддержки семей с детьми, — рассказала «ВМ» президент Фонда защиты детства, руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович. — Уже год, как увеличили пособия на детей. Введен новый вид поддержки — подарок для новорожденного, появившегося на свет в любой столичной клинике. Много внимания уделяется здоровью малышей, диспансеризации, которая становится все более доступной. Развивается инфраструктура, все необходимые услуги располагаются в шаговой доступности. Не последнюю роль играет и адресная поддержка от Департамента труда и социальной защиты, Департамента здравоохранения и других правительственных и общественных организаций.

Москва прилагает максимум усилий для того, чтобы молодые семьи чувствовали себя комфортно и защищенно. За последние семь лет в городе были построены почти 300 детских садов и школ. Большая часть учреждений имеет дошкольные отделения. 20 тысяч детей с ограниченными возможностями имеют возможность полноценного обучения в образовательных организациях. А в кружках и секциях занимаются 820 тысяч ребят в возрасте от 5 до 18 лет.

— Рождение ребенка — это результат решения семьи, — утверждает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. — И на это решение влияет целый комплекс факторов. Самое главное — общее ощущение перспективы. Москва — продвинутый европейский город, жители которого думают о своем будущем. И наша молодежь, как мы видим, верит в стабильность. Правительство, со своей стороны, способствует этому с самых разных позиций, начиная с самих родильных домов и центров, которые оснащены абсолютно передовым оборудованием, и заканчивая снижением возраста поступления в детский сад до 2,5 лет. Важно не только финансовое содействие, а комплексное внимание к вопросу всесторонней поддержки детей и их родителей.

Рост рождаемости — далеко не единственная положительная тенденция, благоприятно сказывающаяся на численности населения. Важное место в комплексных мерах по поддержке москвичей занимает совершенствование качества медицинских услуг.

— В Москве создана целая сеть сердечно-сосудистых центров, в которых оказывают экстренную помощь при инфарктах, инсультах и других сердечно-сосудистых заболеваниях, — рассказал кандидат медицинских наук, преподаватель Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Сергей Марченко. — Эти центры оснастили самым современным оборудованием и расположили равномерно по всей Москве. В результате улучшились доставка больных, скорость и качество оказания помощи.

Марченко напомнил: в этом году Москва выделила 15,6 миллиарда рублей на современные технологии для лечения онкологических заболеваний. Пациенты с онкозаболеваниями в Москве, как пояснил эксперт, в последние годы получили возможность пользоваться такими технологиями, как ПЭТ/КТ-томография, 3D- и 4D-лучевая терапия, операции с использованием робота Да Винчи.

— Во взрослых поликлиниках появились так называемые онкокураторы, а специалисты посещают курсы онконастороженности, где их учат распознавать симптомы начинающегося рака, — пояснил эксперт.

Весьма существенно, согласно статистике, снизилось число погибших от разного рода отравлений и травм.

— Нужно отметить, что тут основная причина не медицинская, а сугубо социальная, — считает кандидат социологических наук, преподаватель Московского государственного университета имени Ломоносова Виталий Караев. — Сейчас уровень социального благополучия значительно выше, чем в 1990-е годы.

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