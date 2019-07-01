Пешеходы против автомобилистов: почему столичные дворы стали полем битвы за парковку

Уже после пары шагов вглубь дворов неподалеку от метро «Сходненская» становится ясно, что между автомобилистами и пешеходами здесь явно присутствует некоторое напряжение. Часть машин по старой традиции просто стоит двумя колесами на тротуарах вдоль домов, блокируя проход всем, кто толще бумажного листа, заставляя идти по проезжей части, наполовину погруженной в воду из-за прошедшего недавно дождя. Те, кто понаглее, припарковали своих железных коней прямо на газоне неподалеку от жилых домов. Видно, что продолжается это уже долгое время — метра на два вглубь газона трава полностью вымарана колесами.

Исследовать дворы мы отправились с общественным активистом, лидером инициативной группы жителей Северного и Южного Тушина Дмитрием Локтевым. По мере продвижения по кварталу он активно фотографировал номера машин, нарушающих правила парковки. С помощью приложения «Помощник Москвы» отправлял жалобу напрямую в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения.

— На мой взгляд, все довольно просто. Если ты хочешь приобрести автомобиль, то будь добр для начала найти место, куда сможешь ее припарковать. Иначе начинаются «боевые действия» между недовольными гражданами, которые жалуются, что им негде пройти, и автомобилистами, которым просто больше некуда поставить машину. Компромисс нужен, но пока непонятно, какой именно. Ведь платить за места на специально оборудованных паркингах готовы далеко не все, — сказал Дмитрий Локтев.

Во время этого импровизированного «рейда» по дворам мы несколько раз ловили на себе удивленные взгляды горожан, а кое-кто из приехавших во двор, завидев Дмитрия с телефоном, сразу разворачивался и уезжал к соседним домам, чтобы найти свободное место.

По пути нам удалось поговорить и с одним из местных жителей, который подтвердил, что борьба ведется уже не один месяц, причем иногда доходило и до откровенного вредительства.

— Такое отношение автомобилистов — просто ужас, особенно поздней зимой и в начале весны. На дороге жуткое месиво из талого снега, реагентов и грязи, которая чуть ли не до колена, а все тротуары заняты машинами. Женщины с колясками, бабушки, люди в костюмах — всем приходится по этой жиже скакать. Естественно, это агрессию вызывает, — рассказал житель района Южное Тушино Кирилл Огарев. — Паркующимся на газонах бывало и шины пропарывали или стекла боковые разбивали. С теми, кто занимал тротуары, поступали так же. Особенно упорному, помню, как-то сбросили на капот топор. Полицию вызывали.

Сам Кирилл, впрочем, признался, что подобные способы совершенно не поддерживает. Борьбу он предпочитает вести законными методами, вызывая на место Госавтоинспекцию и сообщая о массовом нарушении правил парковки.

При звонке важно обязательно попросить назвать номер своего обращения — это позволит проследить, посетили ли полицейские указанный двор.

— После массовой эвакуации остается мало желающих снова встать на тротуар или газон. Для «рецидивистов» можно снова вызвать сотрудников ГИБДД, сообщив номер машины, — добавил тушинец. — Они в таком случае начинают звонить нарушителям и предупреждать, что в доме есть «активный гражданин». Действует отрезвляюще.

Впрочем, признают общественные активисты, проблема с нехваткой мест действительно существует.

— Сейчас в сети можно найти много фотографий машин сервисов каршеринга, которые стоят абы как. Не свое, не жалко, — отметил один из руководителей общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов. — Вообще, по моим наблюдениям, все будет только хуже. Плотность населения будет повышаться, а мест останется столько же. Город рассчитан на 100 машин на 1000 человек, но действительный уровень автомобилизации уже достиг показателя в 300 автомобилей на 1000 жителей. При этом автомобилистов пытаются пересадить на велосипеды и самокаты. Но это работает в Амстердаме, который в Садовое весь влезет. Но не у нас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Дыгало, пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции:

— Стоянка машин на газонах ухудшает экологическую ситуацию в городе. Ведь водители повреждают не только травяное покрытие, но и корневую систему деревьев. К нам поступает большое количество жалоб на автомобили, которые припаркованы на газонах. Мы фиксируем каждый такой случай, после чего автомобилист получает штраф 5 тысяч рублей. В следующий раз, перед тем как припарковаться на газон, водитель хорошо подумает. Конечно, мы работаем и информационно — снимаем сюжеты и многое другое.

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