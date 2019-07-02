Один человек пострадал при ДТП в центре Москвы
• 00:25 • 2 июля 2019
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В результате аварии пострадал один человек
Фото: https://pixabay.com/
В центре Москвы произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе управления ГИБДД России по столице.
ДТП произошло в районе дома 9 по Звенигородскому шоссе. Столкнулись две иномарки.
— В результате аварии пострадал один человек, — сообщили в пресс-службе.
На данный момент на месте аварии работают специалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает Агентство городских новостей «Москва».
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