Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
• 01:51 • 2 июля 2019
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В столичном аэропорту Домодедово было задержано восемь и отменено 15 рейсов
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
В аэропортах Москвы зафиксированы отмены и задержки более 40 рейсов. Соответствующие данные были предоставлены сервисом «Яндекс.Расписания».
Так, в столичном аэропорту Домодедово было задержано восемь и отменено 15 рейсов. Во Внуково зафиксированы пять задержек и четыре отмены самолетов.
В Шереметьево задержали 10 рейсов.
Напомним, что ранее МЧС предупредило о возможных неблагоприятных условиях в ночь на вторник, 2 июля.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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