Дана Борисова рассказала о наборе лишнего веса из-за антидепрессантов
• 02:19 • 2 июля 2019
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По словам телеведущей, итоговые 56 килограмм стали для нее некомфортным и избыточным весом
Фото: Взято из Instagram (@danaborisova_official)
Российская телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что набрала 4,5 килограмма из-за приема антидепрессантов. Лекарства понадобились звезде после реабилитации, которую она прошла в Таиланде.
— После реабилитации были катаклизмы, я принимала антидепрессанты, у которых побочным эффектом является набор веса. Как раз из-за них я и набрала те 4,5 килограмма, — рассказала Дана Борисова в интервью порталу Teleprogramma.pro.
По словам телеведущей, итоговые 56 килограмм стали для нее некомфортным и избыточным весом. Сейчас Дана Борисова весит 51,5 килограмма — вернуться в форму ей помог напряженный график работы.
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