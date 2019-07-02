США оценили объемы производства ракет «Авангард» в России
• 02:32 • 2 июля 2019
Поделиться:
0
doc761ebjipppealqv24bp
Испытательный пуск «Авангарда» состоялся в конце декабря прошлого года
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала Минобороны России
Согласно данным, представленным разведкой США, Российская Федерация не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард». Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник, якобы знакомый с докладом спецслужб.
— Как ожидается, они сделают не более 60 этих гиперзвуковых единиц вооружения, потому что их просто очень дорого разрабатывать, — сообщает телеканал.
«Авангард» является одной из новейших систем российского оружия. Ракета была представлена президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. Предполагаемая скорость новинки превышает 20 махов. Испытательный пуск «Авангарда» состоялся в конце декабря.
Читайте также: Производство ракетных комплексов С-500 началось в России
03:362 июля 2019
02:322 июля 2019
01:512 июля 2019
00:432 июля 2019
00:252 июля 2019
23:051 июля 2019
22:351 июля 2019
22:191 июля 2019
20:571 июля 2019
20:501 июля 2019
20:141 июля 2019
20:121 июля 2019
19:571 июля 2019
19:461 июля 2019
19:361 июля 2019
18:501 июля 2019
18:471 июля 2019
18:241 июля 2019
18:221 июля 2019
18:171 июля 2019
18:111 июля 2019
17:591 июля 2019
16:511 июля 2019
16:471 июля 2019
16:231 июля 2019
16:101 июля 2019
15:571 июля 2019
15:501 июля 2019
15:351 июля 2019
15:171 июля 2019
15:141 июля 2019
15:141 июля 2019
14:201 июля 2019
14:201 июля 2019
13:541 июля 2019
13:341 июля 2019
13:311 июля 2019
13:311 июля 2019
13:201 июля 2019
12:591 июля 2019
12:521 июля 2019
12:491 июля 2019
12:241 июля 2019
12:121 июля 2019
12:101 июля 2019
12:041 июля 2019
11:521 июля 2019
11:461 июля 2019
11:451 июля 2019
11:151 июля 2019
11:101 июля 2019
11:061 июля 2019
10:511 июля 2019
10:361 июля 2019