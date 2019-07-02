Россияне рассказали, чем займутся в отпуске
В отпуске более половины россиян планируются заниматься работой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами сервиса по поиску вакансий Работа.ру.
В исследовании приняли участие более тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет, имеющих постоянное трудоустройство. За работу во время отпуска высказались 56 процентов опрошенных.
Также стало известно, куда россияне отправятся на отдых. Так, каждый четвертый планирует провести свой отпуск на дачу, а 23 процента респондентов сообщили, что отправятся в путешествие по России. Отдых за границей летом запланировали 17 процентов опрошенных.
Кроме того, по результатам опроса стало ясно, что в каждой десятой компании с неодобрением относятся к уходу сотрудников в отпуск. 36 процентов руководителей отнеслись к этому нейтрально, передает «Российская газета».
Читайте также: Стало известно, в какой месяц лета россияне чаще всего берут отпуск