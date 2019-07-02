Полиция задержала подозреваемую в краже 775 тысяч рублей у пенсионера в Москве
Полиция задержала женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве. Ей оказалась 25-летняя приезжая из ближнего зарубежья, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— В ОМВД России по району Чертаново Северное обратился 89-летний житель района. По словам заявителя, к нему в квартиру пришла неизвестная женщина и, представившись социальным работником, сообщила о новой денежной реформе, — указано в сообщении.
В итоге пенсионер отдал злоумышленнице денежные средства в размере 775 тысяч рублей, после чего та скрылась. Сообщается, что на данный момент подозреваемая находится под стражей. Расследование продолжается, так как подобным образом могло быть обмануто еще несколько человек, передает РИА Новости.
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