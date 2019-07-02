Мосгорстат рассказал, сколько зарабатывают столичные учителя и врачи

Средняя начисленная зарплата учителей, по данным Мосгорстата, в I квартале этого года достигла 95 188 рублей. При этом в муниципальном округе Арбат она 104 405 руб лей, в Хамовниках — 105 431, в Некрасовке — 102 тысячи руб лей.

Врачи, согласно Мосгорстату, зарабатывают еще больше. В среднем по городу начисленная зарплата — 136 656 рублей. При этом в Гольянове, например, она более 159 тысяч, а вот в Троицке — «только» 122,5 тысячи. Если учесть, что среднемесячная начисленная зарплата в Москве в 2018 году составила 80 881 рубль, то получается, что врачи и учителя превратились в настоящий средний класс.

— Это формальный подход. Данные о средней зарплате, которые обнародовал Мосгорстат, не говорят о реальных доходах бюджетников, — убежден аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Коренев. — Если сложить зарплату главврача с жалованьем обычного участкового или зарплату директоров школ с тем, что получают педагоги, работающие на ставку, возможно, такие цифры и получатся. Но реально большинство врачей и учителей зарабатывает, к сожалению, меньше указанного.

Впрочем, как пояснил эксперт, московские бюджетники точно не бедствуют.

— Врачи и учителя, например, могут позволить себе не экономить на продуктах и одежде. Практически все они раз в году могут съездить в «недорогую заграницу» — вроде Турции или Черногории, но к среднему классу их пока отнести трудно, — уверен Коренев.

Как пояснил эксперт, чтобы считать себя в Москве средним классом, нужно зарабатывать от 200 до 400 тысяч руб лей, иметь возможность купить, не влезая в кредит, хорошую иномарку. А взяв ипотеку — таунхаус в ближнем Подмосковье.

— Средний класс даже в богатой Москве — это очень узкая прослойка населения, — считает Алексей Коренев. — Абсолютное большинство врачей и учителей пока не могут считаться даже «нижним средним классом». При этом, надо отдать должное властям, уровень их доходов существенно выше, чем в большинстве регионов России.

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