Движение трамваев на северо-востоке столицы возобновлено после ДТП
• 08:09 • 2 июля 2019
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Информация о пострадавших не поступала
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
В результате ДТП временно было перекрыто движение трамваев 17 маршрута на северо-востоке столицы.
Легковой автомобиль врезался в ограждение трамвайных путей. В результате инцидента перекрыли одну полосу движения.
— На этой территории все уже убрали. Движение трамваев осуществляется в штатном режиме, пострадавших нет, — рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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